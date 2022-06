Oferta de vagas em abrigos cresce 30% para o inverno

Joyce Cunha

Do Diário do Grande ABC



15/06/2022 | 00:01



Com a chegada do inverno, que começa no próximo dia 21, as prefeituras do Grande ABC fortaleceram a rede de acolhimento aos moradores em situação de rua. Entre os meses de maio e junho, 165 vagas foram criadas em abrigos municipais, totalizando 715 leitos. O número representa ampliação de 30% da capacidade de atendimento dos serviços. Até maio, 550 vagas estavam disponíveis na região.

As prefeituras lançaram operações de inverno para, além de ampliar as vagas em abrigos, intensificar o serviço de acolhimento nas ruas – confira informações na tabela abaixo. Alguns municípios já registram alta na demanda.

Em Mauá, o número de acolhimentos saltou da média de 15 para 45 em junho, 200% de incremento na busca pelos abrigos. Até maio, a cidade mantinha 30 vagas em albergue municipal situado na Vila Bocaina. No último mês, a Prefeitura criou alojamento provisório no prédio do Centro Pop, no bairro Cerqueira Leite, com mais 30 vagas temporárias.

A Secretaria de Assistência, Participação e Inclusão Social de Ribeirão Pires abriu 15 vagas no Centro Provisório de Atendimento, além das 40 vagas já existentes na Casa da Acolhida. Na cidade, o aumento da demanda foi observado entre abril e maio, período em que a procura pelos abrigos passou de 55 para 114, elevação de 107%.

Em São Bernardo, a média de acolhimento subiu de 90 para 124 por noite, crescimento de 38%. O município informou que, entre as medidas adotadas para o período de baixas temperaturas, as vagas pernoite nos abrigos foram ampliadas de 180 para 220.

A Prefeitura de Santo André não precisou, até o momento, ampliar a capacidade dos albergues. O município disponibiliza 200 vagas para pernoite. Se houver o aumento de demanda, estrutura emergencial já está montada no Estádio Bruno José Daniel para garantir o atendimento a quem buscar o serviço. “Desde o último mês reforçamos as equipes de abordagem, a quantidade de veículos e espaços de acolhimento. Ainda existe recusa dos moradores de irem a um dos abrigos, que chega a 40% em noites mais frias. Temos profissionais percorrendo a cidade 24 horas por dia, atuando na sensibilização e monitorando pontos em que sabemos que há pessoas em situação de rua. Essa ação é reforçada no período da noite”, explicou o secretário de Cidadania e Assistência Social do município, Marcelo Delsir da Silva.

A Prefeitura de Diadema divulgou primeiro balanço da Operação Inverno. Nos últimos 30 dias, o município realizou 525 acolhimentos de pessoas em situação de rua. “A maior dificuldade é, geralmente, o convencimento. Precisamos considerar que parte dessas pessoas têm um lugar para onde ir, mas que muitas vezes não podem. E por isso elas não querem aderir ao acolhimento”, explicou a secretária de Assistência Social e Cidadania de Diadema, Márcia Barral.

Em São Caetano, a Prefeitura abriu 40 novas vagas em Abrigo Temporário de Inverno, no bairro Oswaldo Cruz. As vagas de pernoite serão oferecidas quando a temperatura for igual ou inferior a 13ºC ou sensação térmica equivalente.

A Secretaria de Cidadania e Inclusão Social de Rio Grande da Serra abriu, em maio, a Casa do Aconchego, para acolhimento de pessoas em situação de rua. São 20 vagas disponíveis para pernoite.

Nos abrigos, há alimentação, estrutura para a higiene pessoal e, na maioria dos espaços, há espaço para o acolhimento de animais de estimação dos moradores.