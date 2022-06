Programa de TV revela que Gerard Piqué estaria vivendo romance com garçonete

14/06/2022 | 17:10



É eita atrás da vixe! Como você já acompanhou, a cantora Shakira e o jogador Gerard Piqué anunciaram a separação após a suposta traição do jogador de futebol. Mas segundo um programa de Tv espanol, o fim do relacionamento não seria apenas por uma traição, e sim duas.

Pois é! Segundo a fonte o jogador estaria vivendo um novo affair com uma garçonete que trabalhava na boate La travessia, local muito frequentado pelo time do Barcelona nas festinhas de comemoração. O nome da moça não foi revelado, apenas as inicias, C. C., são conhecidas. Segundo o programa Socialité da emissora espanhola Telecinco, Piqué usava uma porta lateral da balada e ficava na área VIP, um espaço reservado com cortinas e uma longa escada.

Outro programa espanhol, o Sálvame, enviou um repórter para tentar apurar as informações na entrada da boate, mas foi impedido pelos seguranças do local, ele conseguiu apenas descobrir que o suposto affair de Piqué não estaria mais trabalhando na La travessia desde o dia 4 de junho, antes do funcionário lhe pedir para parar de fazer perguntas e deixá-lo em paz. Que coisa, hein? Será que nossa curiosidade será saciada logo?