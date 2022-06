Hélio dos Anjos revela que Ponte Preta tem negociações adiantadas com reforços

14/06/2022 | 17:06



A Ponte Preta acertou nas últimas semanas a saída de jogadores que não estavam nos planos do técnico Hélio dos Anjos. A ideia é abrir espaço no elenco para os reforços que vão chegar em julho, quando a janela de transferências for reaberta.

De acordo com Hélio dos Anjos, a diretoria tem negociações bem adiantadas com alguns jogadores para a sequência da Série B do Brasileiro. Três atacantes - um centroavante e dois pontas - e um meia são aguardados.

"Já temos contatos bem adiantados, buscando acima de tudo jogadores para acrescentar. O presidente está alinhavando contratações, trabalhou nisso na semana toda, contratações que podem ser úteis para a Ponte", disse Hélio dos Anjos.

A prioridade para o setor ofensivo tem justificativa. A Ponte Preta tem um dos piores ataques da Série B com apenas oito gols marcados em 12 jogos.

Na beira da zona de rebaixamento, com 12 pontos, a Ponte volta a campo na quinta-feira, contra o líder Cruzeiro, no Mineirão. Mais de 50 mil ingressos foram vendidos antecipadamente.