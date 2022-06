Zermatt, na Suíça, lidera entre as melhores cidades para esquiar – Veja o ranking completo

Maria Beatriz Vaccari

14/06/2022 | 16:55



A edição 2022 do Travellers’ Choice, promovida pelo site TripAdvisor, elegeu os melhores lugares turísticos do planeta. Baseada na opinião dos usuários da plataforma, a premiação divulgou o resultado de dezenas de categorias, como melhores hotéis, praias e restaurantes brasileiros. Além disso, há uma lista que reúne as melhores cidades para esquiar ao redor do mundo.

Melhores cidades para esquiar

DepositPhotos Zermatt, na Suíça

A charmosa Zermatt, na Suíça, ocupa o primeiro lugar do ranking dos melhores destinos para os fãs de esqui. Jackson, na região de Wyoming, nos EUA, e Banff, no Canadá, completam o top 3, respectivamente.

Dos 20 lugares indicados pela premiação, apenas um fica na América do Sul. Trata-se da pequena cidade de San Carlos de Bariloche, na Argentina. Localizada aos pés dos Andes, a região é conhecida por suas estações de esqui e por cenários naturais com lagos e picos nevados.

Abaixo, veja a lista completa com as 20 melhores cidades para esquiar, segundo o Travellers’ Choice 2022:

O que fazer em Zermatt, na Suíça

Além de ser reconhecida como a melhor cidade para esquiar no mundo, Zermatt é um dos destinos de inverno mais tradicionais da Europa. O vilarejo suíço atrai e conquista turistas desde a década de 1860.

O maior cartão-postal do destino é o Matterhorn, montanha que presenteia os visitantes com paisagens incríveis – principalmente quando é tomada pelos raios de sol ao amanhecer e fica com um tom dourado. Uma das melhores dicas para contemplá-lo é tomar o trem que sobe a ferrovia de cremalheira até o Gornergrat, a 3.089 metros de altitude.

Também vale a pena caminhar pelo centrinho do vilarejo, visitar as lojas de lembrancinhas e subir ao Glacier Paradise, a montanha mais alta do pedaço. Aberto o ano todo, o complexo é alcançado por um teleférico de 3.883 metrôs de altura e oferece uma vista para os alpes suíços, italianos e franceses.

Onde ficar em Zermatt

Zermatt conta com uma ótima infraestrutura hoteleira. Abaixo, veja algumas opções de hospedagem para curtir o destino.

Alpen Resort Hotel

Mont Cervin Palace

Grand Hotel Zermatterhof

The Omnia

Hotel Butterfly, BW Signature Collection

