Sammy desabafa sobre transtornos: Conheci o extremo da compulsão alimentar e, depois, a bulimia

14/06/2022 | 15:10



Sammy usou as redes sociais e abriu o coração em conversa com seus seguidores sobre transtornos alimentares. A influenciadora digital respondeu a uma pergunta sobre anorexia e disse que teve a doença e ainda está se recuperando:

Minha mente me culpou por tudo que vivi. Conheci o extremo da compulsão alimentar e, depois, a bulimia. Hoje me encontro longe dos dois, graças a Deus.

Ex-eposa de Pyong Lee, ela diz ter passado por uma crise pessoal e por isso desenvolveu compulsão alimentar, seguida de bulimia, para manter o peso. Além disso, Sammy relembra que chegou a pesar apenas 39 quilos.

A atriz constatemente interage com seus seguidores pelas redes sociais e até mesmo leva em conta a opinião dos fãs ao fazer escolhas, como aconteceu quando ela decidiu retirar o sobrenome do ex após o polêmico divórcio.