Experiências diferentes em viagens idênticas

Rodermil Pizzo



14/06/2022 | 15:00



Você já se viu assistindo, lendo ou presenciando uma árdua crítica ou discussão sobre a qualidade de um hotel, de um destino ou de um restaurante, da qual você tem conhecimento e já tenha vivenciado uma excelente experiência no mesmo local?

Daí se pergunta: como assim? Por quê? Impossível! O local é maravilhoso! O serviço é ótimo!

Diariamente ocorrem situações em ambientes do turismo que parecem fugir da compreensão e do bom senso.

Uma cena muito comum é um hóspede na recepção do hotel, aos gritos, fazendo críticas duras sobre as instalações, detonando todos os ambientes, restaurantes, áreas de lazer, quarto, atendimento e limpeza. Curiosamente, você está hospedado no mesmo hotel, e sua visão é completamente distinta. Você amou o café da manhã, achou o quarto aconchegante e limpo, foi gentilmente tratado por todos e está muito satisfeito, incluso acaba de dar nota elevada nas pesquisas de satisfação.

O mesmo ocorre com frequência em outros ambientes, como por exemplo: destinos turísticos. Um turista guarda imagens e cenas marcantes de paz, felicidade e alegria, registra seu interesse em retornar com toda certeza, e manifesta em sua rede social tamanha satisfação. Porém, abaixo desta postagem, em que você fala do o paraíso na terra, outros turistas comentam com toda acidez: “Nunca visitei lugar pior em minha vida”, Não retorno nunca mais”, “Gente grosseira”, “Lugar sem atrações” etc.

Por que tanta divergência sobre a mesma experiência? Um paradoxo total.

Simples de responder. A experiência não envolve apenas fatores físicos, mas também emocionais! Aliás, afirmo, sem medo de errar, que envolve muito mais fatores emocionais que físicos.

Se você estiver em uma praia, com chuva, águas turvas, todavia, com amigos, família ou a pessoa amada, você tem uma fotografia mental de que tudo é perfeito, mesmo que sua cerveja tenha sido servida quente e a comida fria.

Por outro lado, se na mesma praia você tiver águas quentes, cerveja gelada, sol e comida saborosa, porém, você está sozinho (não por opção, mas por imposição), passando por problemas de saúde, sociais ou econômicos, a sua fotografia mental mixará e fusionará a experiência física com a emocional. As situações psíquicas têm predominância sobre as físicas, afetando sua percepção verdadeira e assim maculando sua imagem.

Experiências distintas se dão por situações pessoais distintas e não por ambientes físicos distintos.

Um exemplo clássico é a refeição preparada pela avó, sempre elogiada por todos os netinhos. Vocês acham mesmo que toda avó cozinha bem como a Palmirinha? Não! Na verdade sua experiência emocional com o ambiente, com a casa aconchegante, a idosa boazinha, local onde você corre, brinca e está com toda sua família, faz-lhe ter uma percepção diferente de tudo. A avó pode até cozinhar mal, porém o conjunto da obra lhe faz crer que ela cozinha bem.

Portanto, sempre que for avaliar algum serviço ou produto, esteja certo de não estar contaminado com fatores externos para, assim, não cometer o erro de prejudicar a algo ou alguém.

Rodermil Pizzo é doutorando em Comunicação, mestre em Hospitalidade e colunista do Diário, da BandFMBrasil e do Diário Mineiro.