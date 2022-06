Kim Kardashian nega ter entregue vestido de Marilyn Monroe danificado

14/06/2022 | 14:10



Imagina o prejuízo! O Instagram da Coleção Marilyn Monroe compartilhou fotos novas do icônico vestido avaliado em cinco milhões de dólares que foi usado por Kim Kardashian por 15 minutos durante o tapete vermelho do Met Gala, as imagens mostram sinais de tecido esticado e a falta de alguns cristais nas costas.

Os fãs da atriz já haviam demonstrado preocupação com a peça no corpo de Kim, apesar da socialitie ter afirmado que emagreceu 16 quilos para caber no vestido, no dia do evento ela precisou da ajuda do namorado para caminhar e isso explicaria o possível desgaste do tecido.

Segundo o Daily Mail, uma fonte próxima a Kim Kardashian negou que a peça tenha sido estragada pelo uso da modelo, e conta que as imagens publicadas não são precisas. Ainda segundo a fonte, o vestido já estaria esgarçado antes de ser comprado pelo Ripley's! Museu Believe It Or Not e que a curta caminhada de Kim no Met Gala não seria responsável por estragá-lo.

O vestido sem dúvida chamou a atenção no tapete vermelho e até combinou com a temática proposta pelo evento, o glamour dourado. Marilyn Monroe usou o vestido histórico para cantar Happy Birthday, Mr. President para John F. Kennedy, há 60 anos em Nova York, nos Estados Unidos.