4 dicas para prevenir acidentes elétricos

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



14/06/2022 | 13:55



Durante os últimos meses, o brasileiro viu a conta de luz subir – reflexo da escassez hídrica registrada em 2021 e da instabilidade econômica vivenciada no País. Segundo recente projeção feita pela empresa especializada em tarifas de energia, TR Soluções, as contas devem sofrer, em 2022, uma alta de 12%, em média, na cobrança residencial. No ano passado, o reajuste foi de 8%. Mas não é só a questão financeira que preocupa.

Quando se trata de energia elétrica, todo cuidado é válido, principalmente no inverno. O uso excessivo de chuveiros, aquecedores, secadores de cabelo, micro-ondas e sistemas a gás pode aumentar as chances de acidentes elétricos, como choques e incêndios. Ciente desse cenário, o Crea-SP elencou quatro dicas práticas para garantir a segurança do consumidor. Confira!

1. Atenção aos cabos e disjuntores

Um dos principais problemas do consumo excessivo de energia elétrica, seja em residências, seja em comércios ou indústrias, é o fato dos cabos estarem sobrecarregados, acarretando a perda de potência elétrica. “Em casas mais antigas, por exemplo, é comum a aquisição de equipamentos novos sem realizar a avaliação da condição do condutor, que não aguenta a carga”, aponta José Antônio Bueno, coordenador da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica do Crea-SP. Dessa maneira, uma avaliação é crucial para evitar acidentes elétricos.

2. Evite improvisos

Os famosos “jeitinhos” podem prejudicar ainda mais a vida útil da fiação. “É fundamental se atentar às instalações elétricas de tempos em tempos e verificar a condição dos componentes. Sobrecarregar uma única tomada ou utilizar equipamentos como Ts ou Benjamins é muito perigoso. Caso seja necessário utilizar eletrodomésticos em um único lugar, opte por um filtro de linha, feito para esses casos. Mas atenção: geladeiras, fogões, máquinas de lavar e micro-ondas precisam de tomadas isoladas e com capacidade de carga compatível com a potência do aparelho”, alerta José.

3. Não desconfigure os plugs e as tomadas

É comum que as pessoas cortem o terceiro pino que vem na tomada. Segundo o engenheiro eletricista, essa atitude pode prejudicar não só o funcionamento do eletrodoméstico, como também torná-lo mais propenso a acidentes elétricos. “O ideal é sempre manter as tomadas que apresentam o fio de aterramento, o chamado fio terra, pois ele tem a capacidade de expelir o choque e proteger durante o uso”, diz. “Existem aparelhos que vão demandar apenas dois fios e outros que apresentarão três. O certo é o que vem de fábrica e é muito importante que a tomada acompanhe o plug do aparelho”, completa.

4. Contrate um profissional qualificado

A presença de um profissional que possa avaliar as condições das instalações é vital para evitar ligações inadequadas que acarretam condutores sobrecarregados, gerando superaquecimento e, consequentemente, maior consumo de energia e acidentes elétricos. “É muito importante contratar um profissional habilitado para realizar qualquer alteração nos componentes elétricos dentro de um ambiente. O especialista preparado possui todos os conhecimentos técnicos para lidar com essas situações”, explica José.