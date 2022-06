Fã cai da arquibancada durante show de Harry Styles

14/06/2022 | 13:10



O que era para ser uma noite de diversão, resultou em um incidente chocante durante um show de Harry Styles no último sábado, dia 11. O cantor se apresentava para uma legião de fãs na Escócia quando um admirador caiu da arquibancada superior do estádio. Cerca de 50 mil fãs estavam no concerto, que teve os ingressos esgotados, quando a cena assustadora ocorreu.

Segundo informações da BBC, o rapaz foi atendido pela equipe médica e acredita-se que não tenha ficado gravemente ferido. Um porta-voz da polícia escocesa disse ao veículo:

- Os policiais foram informados de um homem caindo de um deck de clube localizado em Edmiston Drive, Glasgow, por volta das 22h15 de sábado, 11 de junho de 2022. Não houve circunstâncias suspeitas e o homem foi atendido pela equipe médica.

No Twitter, uma testemunha ocular deu o seu relato sobre o incidente:

Ainda em choque após o show de Harry Styles. Um cara caiu da arquibancada superior na fileira à nossa frente. Nenhuma segurança na hora. Eu tive que correr para a porta principal no nível da rua para trazer ajuda. Todos em choque ao nosso redor e tão chateados. Espero que o cara esteja bem.

Mais tarde, foi identificado que o fã que caiu da arquibancada era Dylan Wood, de 20 anos de idade. Em entrevista ao The Scottish Sun, a mãe do rapaz revelou que ele está no hospital e deu mais detalhes sobre o seu estado de saúde:

- Ele está em alta dependência por causa da cabeça e eles precisam ficar de olho nele. Ele está desesperado para chegar em casa. O plano seria que ele fosse para outra enfermaria para ser supervisionado porque teve uma concussão. Ainda estou naquela fase chocada em que parece que estou falando do filho de outra pessoa. Eu não posso acreditar que ele ficou com alguns machucados e cortes.

Marion Hawkins também conta que quase não acreditou ser seu filho quando assistiu ao vídeo da queda e revelou quais foram as fraturas do ocorrido.

- Eu gostaria de não ter assistido ao vídeo, você tem uma imagem em sua própria cabeça de como era, mas ver isso foi terrível. Se eu não tivesse ouvido falar que era Dylan naquele vídeo, teria pensado que era uma boneca inflável. Ele está com uma concussão e sem fraturas. Ele tem dois olhos negros, o que eu acho que é porque talvez seu rosto tenha sido machucado, seu nariz estava sangrando e é isso. Ele tem um ombro dolorido, mas nada está quebrado. Os médicos não podem acreditar. Isso é tão sério quanto poderia ter sido.

Em seguida, falou sobre o momento em que chegou no hospital para vê-lo.

- A enfermeira em alta dependência disse que seria um pouco assustador quando eu entrasse, ela me disse que eles não podiam acreditar que ele estava vivo depois da queda que ele teve. Eu comecei a chorar e ela disse: Ele vai ficar bem. Eu não entendo como ele está saindo relativamente ileso. É um milagre total. Estamos todos tão aliviados.

A matriarca disse que correu para a unidade de saúde assim que recebeu a ligação da ambulância informando que seu filho estava ferido. Segundo ela, Dylan ainda não consegue se lembrar totalmente do incidente.

- Ele não consegue se lembrar de muita coisa, pois foi nocauteado. Ele só queria voltar para casa para sua mãe. Ele estava de bom humor quando eu o vi, eles o colocaram no ventilador na máquina de suporte de vida para estabilizá-lo e então no dia seguinte eles o tiraram e começaram a supervisioná-lo e ele parecia estar bem. Ele está muito cansado e chateado com tudo o que aconteceu.

Estamos torcendo pela rápida recuperação dele!