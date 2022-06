Verdades e questões políticas têm de estar ao lado das econômicas, diz Bolsonaro

14/06/2022 | 12:32



"Verdades" e "questões políticas" precisam estar ao lado das questões econômicas, afirmou nesta terça-feira o presidente da República, Jair Bolsonaro, em participação no Brasil Investment Forum 2022, organizado pela ApexBrasil em São Paulo. "Se não, vocês não têm tranquilidade", avaliou o chefe do Executivo aos empresários presentes. "Já têm empresários que dizem que só vão concretizar negócios no Brasil depois das eleições", acrescentou.

As declarações foram dadas em meio a uma saraivada de críticas, desacompanhadas de provas, ao sistema eleitoral brasileiro, a supostas relações do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Edson Fachin, com a campanha do ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva ao Palácio do Planalto e uma suposta interferência de "forças políticas" ao esclarecimento da facada sofrida por Bolsonaro em 2018. A Polícia Federal já concluiu que Adélio Bispo agiu sozinho.

No discurso, Bolsonaro ainda disse que o Brasil foi o que "sobrou" para investimentos com a guerra na Ucrânia. "A Europa passa a ser uma terra não muito confiável para se investir. Sobrou o Brasil", declarou.