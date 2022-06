Incêndio atinge três carretas e deixa quatro feridos em São Caetano; veja vídeo

Renan Soares

Especial para o Diário



14/06/2022



Incêndio em pátio de empresa de descontaminação de tanques deixou quatro feridos, sendo dois de forma grave, na manhã desta terça-feira (14) em São Caetano. O incidente aconteceu por volta das 9h30, na empresa Vap Limp, rua São Francisco, bairro Santo Antônio. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o incêndio aconteceu após uma pequena explosão em uma carreta, e acabou se estendendo para outras duas. Todas estavam estacionadas.

Uma das pessoas feridas gravemente, com queimaduras, foi resgatada pelo Águia da PM (Polícia Militar) e encaminhada para o HC (Hospital das Clínicas) de São Paulo, referência neste tipo de ocorrência. A outra vítima grave foi encaminhada para o Hospital Estadual Mário Covas, assim como as duas pessoas com queimaduras de grau leve. Entre os produtos altamente inflamáveis havia álcool metílico, butadieno e hidrocarboneto.

Segundo o tenente do 8° GB (Grupamento de Bombeiros) do Corpo de Bombeiros, Vitor Coelho, a resposta rápida foi fundamental para que o fogo fosse controlado e não atingisse maiores proporções. A equipe de reportagem do Diário esteve no local e presenciou a agilidade das forças para conter e isolar o local, o incêndio foi contido em cerca de 30 minutos. Cerca de 15 viaturas da corporação estavam no local. Outras forças como a Polícia Civil, Polícia Militar e Defesa Civil também apoiaram a ocorrência.

Segundo informações de quem se encontrava no local no momento, foi possível ouvir um forte estampido e logo depois uma grande quantidade de fumaça. A equipe de reportagem do Diário não encontrou representantes da empresa no momento em que esteve no local. A empresa fica próxima ao colégio Eduardo Gomes, e do campus Conceição da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), o que gera movimentação.