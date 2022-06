DOU traz nomeações para embaixadas do Brasil no exterior

14/06/2022 | 12:02



O Diário Oficial da União desta terça-feira, 14, traz vários decretos de nomeação para embaixadas do Brasil no exterior. O ministro Sérgio Eugênio de Risios Bath foi nomeado para o cargo de embaixador do Brasil na Arábia Saudita e, cumulativamente, na República do Iêmen.

Para a Embaixada do Brasil na Etiópia, o governo nomeou o diplomata Jandyr Ferreira dos Santos, que irá acumular também a representação na República do Djibouti e na República do Sudão do Sul.

O ministro Pedro Luiz Dalcero está sendo nomeado para o cargo de embaixador em São Tomé e Príncipe. Para a embaixada do Brasil em Moçambique, foi nomeado Ademar Seabra da Cruz Junior, que irá acumular também o posto no Reino de Essuatíni e em Madagascar.

A ministra Vera Lucia dos Santos Caminha Campetti foi nomeada para o cargo de embaixadora do Brasil em Antígua e Barbuda e, cumulativamente, na Federação de São Cristóvão e Névis e em São Vicente e Granadinas, sem prejuízo das atribuições do cargo de embaixadora em Barbados.

Para a Embaixada do Brasil em El Salvador, foi nomeado Luiz Eduardo de Aguiar Villarinho Pedroso. O ministro Vilmar Rogeiro Coutinho Junior foi nomeado para a embaixada em Zimbábue.

O Diário Oficial traz ainda a nomeação de Juliano Feres Nascimento para exercer o cargo de representante do Brasil junto à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, em Lisboa.