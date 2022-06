5 vantagens de utilizar Bitcoin em lojas online

Beatriz Ceschim

Do 33Giga



14/06/2022 | 11:55



As lojas online tornaram-se um setor de negócios em expansão nas atuais condições econômicas. Não só fornecem uma forma conveniente para os consumidores comprarem mercadorias, como também atuam como uma excelente maneira de as pequenas e médias empresas venderem produtos a potenciais clientes em todo o mundo. Um número crescente de e-commerces está começando a aceitar a criptomoeda como um método de pagamento alternativo. Por isso, confira alguns dos muitos benefícios de utilizar Bitcoin em lojas online.

1. Os pagamentos por Bitcoin são mais baratos

Quando se usa o Bitcoin como método de pagamento, é possível poupar dinheiro nas transações. Isto porque esta é uma moeda digital e, ao contrário das tradicionais, não tem qualquer ouro ou prata física associada a ela. Isto significa que quando compra algo com Bitcoin, a transação é concluída sem qualquer intermediário e pode ter a certeza de que o produto chegará imediatamente. Além disso, o Bitcoin é frequentemente mais rápido e mais seguro do que outros métodos de pagamento. As moedas Bitcoin não estão sujeitas a fraude ou interferência de terceiros, o que significa que a sua compra será protegida de quaisquer problemas potenciais.

2. É a auto publicação para startups

Bitcoin é o método ideal para pequenas empresas, porque é auto publicação. Esta moeda não tem taxas elevadas como as impostas pela Visa e MasterCard. Além disso, as transações da criptomoeda são mais rápidas do que os pagamentos em linha tradicionais. Isto torna as bitcoins uma ótima escolha para os estabelecimentos menores.

3. É seguro e rápido

O Bitcoin é um bem digital, portanto é mais seguro. Isto significa que quaisquer dados ou transações que sejam realizados com a moeda permanecerão privados e inelegíveis para outras pessoas. Além disso, a cripto está em constante evolução, logo não há garantias de que o preço permaneça estável. Isto torna esta criptomoeda uma excelente escolha para lojas online que queiram garantir que os produtos valham sempre o dinheiro que cobram por eles.

A Bitcoin também assegura que os pagamentos sejam processados rapidamente e sem quaisquer atrasos. Isto é importante porque as pequenas empresas têm muitas vezes de esperar semanas ou mesmo meses para que o dinheiro seja recebido. Com a moeda, pode ter a certeza de que os pagamentos serão processados de forma rápida e precisa.

4. Proteção contra a fraude

A Bitcoin é um sistema de pagamento inovador, que oferece um nível de segurança alto. As transações são protegidas por criptografia, o que não permite roubos por partes de hackers. Isto também significa que se alguém conseguir ter acesso à sua conta, fica limitado no que pode fazer com ela. Além disso, a moeda não está sujeita ao controle do governo ou de instituições financeiras. Isto torna-a um tipo de pagamento ideal para proprietários de lojas online que queiram evitar quaisquer potenciais conflitos de interesses ou ligações a comerciantes terceiros.

5. Aumento da rentabilidade

A Bitcoin é uma moeda digital, por isso tem uma taxa de rentabilidade mais elevada do que outras formas de pagamento. Isto significa que poderá ganhar mais dinheiro vendendo produtos com essa cripto do que com outras moedas. Isto porque as bitcoins não estão sujeitas à regulamentação governamental como outras moedas. Isto significa que as empresas poderão vender os produtos a pessoas de todo o mundo sem se preocupar com a legitimidade da venda. Não tem de se preocupar com fraude, porque as criptomoedas são à prova de adulteração. Além disso, as bitcoins não estão sujeitas a juros ou taxas, podendo lucrar mais.

Conclusão

Se está à procura de uma opção de pagamento eficiente e segura para a sua loja online, a bitcoin é a solução perfeita. Com uma plataforma transparente e segura, essa criptomoeda oferece uma variedade de vantagens sobre os métodos tradicionais, como cartões de crédito e cheques. Além disso, a moeda proporciona às empresas em fase de crescimento uma forma fácil e econômica de começar a vender online.