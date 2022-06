ANTT aprova reajuste da tarifa de pedágio de trecho da BR-101/SC

14/06/2022 | 11:40



A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) aprovou o reajuste da tarifa básica de pedágio aplicável ao trecho concedido da BR-101/SC, explorado pela Concessionária Catarinense de Rodovias S/A - Via Costeira. A tarifa está sendo reajustada de R$ 2,10 para R$ 2,40 a partir da zero hora do dia 16 de junho. A deliberação está publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira, 14.

Essa alteração é resultado da aplicação do índice de reajustamento tarifário, que representa um porcentual positivo de 11,30% correspondente à variação do IPCA no período, mais alguns outros fatores que impactam a formação do preço da tarifa de pedágio.