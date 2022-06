Bolsonaro: parabéns ministro Fachin, tremenda colaboração com narcotráfico

14/06/2022 | 11:18



O presidente Jair Bolsonaro subiu o tom das críticas ao ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), e disse que o magistrado colaborou com o narcotráfico. Bolsonaro se referia ao despacho de Fachin que, em 2020, proibiu operações policiais em comunidades no Rio de Janeiro durante a pandemia de covid-19.

"Parabéns ministro Fachin, tremenda colaboração com narcotráfico, com a bandidagem de maneira geral", declarou o presidente em participação no Brasil Investment Forum 2022, organizado pela ApexBrasil, em São Paulo. Ele ainda voltou a defender o questionamento a decisões da Justiça. "Não podemos criticar decisão? Por que não? Quem eles pensam que são?", seguiu o chefe do Executivo, sobre os ministros do STF.

No pronunciamento, Bolsonaro também citou a atuação do governo federal na política agrária. "Ninguém mais ouviu falar em MST no nosso governo. Levei paz ao campo e não foi na pancada. Demos título definitivo, provisório para 350 mil assentados. Pretendemos chegar a 400 mil no corrente ano", declarou.