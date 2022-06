Vantagens de investir em um notebook gamer para realizar tarefas convencionais

Da Redação, com assessoria

14/06/2022



Apesar de ser desenvolvido prioritariamente para jogadores, engana-se quem pensa que apenas esse público pode se beneficiar das configurações robustas de um notebook gamer. Seja para simples atividades do dia a dia, como trabalhar, estudar e navegar na internet, seja para executar tarefas que requerem programas pesados e o manejo de um alto volume de informações, esses laptops oferecem excelentes desempenho, versatilidade e praticidade.

“Muitos usuários que não são jogadores já notaram essas vantagens e passaram a investir nesse tipo de máquina”, aponta Samuel Rodegheri, diretor de Negócios de Computador Consumo da Positivo Tecnologia e responsável pela marca 2 A.M.. Pensando nesse público, o profissional listou quatro grandes benefícios que justificam o investimento em um notebook gamer. Confira!

1. Portabilidade

A portabilidade é um dos principais motivos para comprar um notebook. Mas se antes essa característica poderia representar uma performance menor ou um preço muito maior, hoje não é bem assim. Modelos potentes podem ser transportados com facilidade para qualquer lugar e desempenham com tranquilidade diversas tarefas, das cotidianas às mais exigentes, sempre mantendo o bom desempenho.

“Com o aumento do trabalho remoto ou híbrido nos últimos anos, a possibilidade de ter uma máquina robusta em qualquer lugar, seja em casa, seja no trabalho ou viagens, tornou-se um grande diferencial para o usuário. A preocupação com travamentos, falta de bateria e custos muito elevados são cada vez menores”, explica Samuel.

2. Autonomia e desempenho para múltiplas tarefas

O notebook gamer se destaca também pela versatilidade, já que o usuário pode alternar entre atividades de rotina, como reuniões de trabalho e de alta performance, a partidas online com os amigos. Além disso, ter uma bateria de longa duração confere maior tranquilidade ao usuário, mesmo em caso de queda de energia ou ausência de tomadas.

“Com um notebook gamer podemos ser produtivos em qualquer lugar e alternar entre diferentes usos sem a preocupação com a performance da máquina. Isso vale, inclusive, para qualquer lugar, seja no avião, seja no táxi ou em uma viagem para um lugar afastado”, conta o responsável pela marca 2 A.M..

3. Aplicações e custo-benefício

Os notebooks gamer são sistemas completos e vêm com configurações e recursos robustos, do teclado à placa de vídeo. Se, a princípio, um modelo do tipo pode parecer muito mais caro que um desktop comum, essa teoria costuma ser desconstruída quando analisados todos os custos adicionais de um computador de mesa, em relação aos periféricos, monitor e acessórios. Isso sem contar a questão da bateria, que no caso do sistema portátil, cobre todas as peças e componentes da máquina.

“Normalmente, um notebook gamer possui as últimas tecnologias do mercado. Investir em um modelo como este significa ter um produto completo, que se manterá atual mesmo em longo prazo. O custo-benefício hoje é bastante vantajoso e o investimento não é tão mais alto como em outros tempos”, aponta Samuel.

4. Desempenho do notebook gamer

Notebooks gamer oferecem ao consumidor um desempenho robusto, de desktop, em um formato prático e portátil. Graças aos componentes de alta performance, a começar pelos processadores, estas máquinas são capazes de desempenhar com muito mais naturalidade aplicações voltadas para atividades cada vez mais comuns entre os usuários, como edições de imagens e streaming.

“Ter uma máquina com processador poderoso, bastante memória RAM e armazenamento em SSDs de última geração vão proporcionar maior desempenho e longevidade para o usuário, ainda mais em demandas diárias. Na prática, o consumidor levará muito mais tempo para precisar trocar seu laptop e ainda terá uma vantagem enorme em performance” finaliza Samuel.