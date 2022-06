Floyd Mayweather vai enfrentar estrela das artes marciais no Japão em setembro

14/06/2022 | 10:25



Um dos principais nomes da última geração do boxe mundial, Floyd Mayweather vai enfrentar Mikuru Asakura, estrela japonesa das artes marciais, no Japão, em setembro. A informação foi divulgada nesta terça-feira pelos organizadores do evento. A data, local e as regras do combate serão divulgadas ainda neste mês. Não é a primeira vez que o boxeador aposentado entra numa dessa.

Será a quarta exibição do campeão mundial americano depois de deixar de lutar profissionalmente. Em 2018, também no Japão, Mayweather derrotou o kickboxer Tenshin Nasukawa em apenas 2 minutos.

No domingo, o pugilista entrou para o Hall da Fama Internacional do boxe, credenciado por uma carreira de invencibilidade. Ao longo de mais de 20 anos em cima do ringue, foram 50 vitórias - sendo 27 por nocaute - e nenhuma derrota. Na ocasião, o boxeador americano disse que vai "tratar bem" Asakura, peso-pena de 29 anos apenas. "Vamos deixá-lo ir três rodadas, vamos deixá-lo tentar alguns socos", brincou Mayweather.

O boxeador de 45 anos, que se aposentou em 2017 depois de derrotar o popular lutador irlandês de MMA, Conor McGregor, disse que "seu legado foi gravado em pedra" depois de ser introduzido no Hall da Fama. Por sua vez, Asakura comentou que quer "aproveitar a oportunidade para elevar seu nome e valor internacionalmente". As bolsas da luta ainda não foram divulgadas.