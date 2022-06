Sem choro! No primeiro Dia dos Namorados solteira, Bianca Andrade beija amiga

14/06/2022 | 10:10



Não teve pote de sorvete, nem choro! Bianca Andrade não ficou sozinha no Dia dos Namorados. Apesar de estar solteira desde abril de 2022, quando se separou do ex-marido Fred, a influenciadora reuniu alguns amigos para uma festa de solteiros que rendeu várias pérolas. Usando o alter ego Jenny, a criadora da Boca Rosa Beauty preparou um jantar temático e as fotos do evento deixaram a internet boquiabertos. Isso porque Andrade e a também youtuber Foquinha trocaram beijos.

Meu dia dos namorados acabou assim, escreveu.

Mais que amigas, friends, né? No entanto, os beijos não terminaram por aí. Bianca ainda postou outro selinho que deu em Gil do Vigor, contando que o ex-BBB teria sido o participante que ela mais torceu para vencer.

E provando que realmente é marketeira, a influenciadora não deixou o momento passar em branco e decidiu compartilhar uma sequência de tweets instigando os fãs. Primeiro, ela postou foto de um beijão com um rapaz que foi apontado como Fábio Breazy.

Depois comentou que postaria uma nude no Twitter:

Vocês acham que o ensaio de dia dos namorados acabou? Depois da beijação agora vou postar nude.

Mas não era bem aquele nude que estávamos pensando e sim marketing para o batom da Boca Rosa Beauty que leva o nome NUDE. Pegadinha da Boca Rosa, ié ié!