Luciele Di Camargo conta que quase morreu com Denílson: Caímos de moto no meio da rodovia

14/06/2022 | 10:10



É eita atrás de vixe! Quem nunca passou por perrengue em viagem, não é mesmo? Na última segunda-feira, dia 13, Luciele Di Camargo e Denílson participaram do quadro Pizza do Faustão, na Band, e contaram que sofreram um acidente de moto em Bali, na Indonésia.

Em conversa com Fausto Silva, a irmã de Zezé Di Camargo entregou as peripécias do marido que poderiam ter causado a morte do casal.

- Ele é teimoso igual uma mula. O trânsito lá é caótico, mas ele é sabichão, sabe de tudo, e quis alugar a motinho. Voltando do templo, nós caímos de moto no meio da rodovia, o caminhão veio freando e a gente caído. Uma cena de filme. Me ralei inteira, ele quase me matou, começou.

- Nós saímos da rodovia até chegar num pasto no meio do mato. E eu falando pro Denílson parar, mas ele não quis perguntar. A gente caiu na varanda de uma casa. Só apareceu uma senhorinha com dois dentes, relembrou.