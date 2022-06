5 lugares para encontrar bitcoins no mundo

Da Redação

Do 33Giga



14/06/2022 | 10:55



A Bitcoin é uma moeda virtual que pode ser utilizada para comprar online. Devido à utilidade e ao anonimato que oferece aos usuários, essa criptomoeda tornou-se uma das formas mais populares de fazer compras na internet. Contudo, a aquisição e venda de bitcoins pode ser arriscada. Por serem consideradas um método de pagamento ilegal por muitas instituições financeiras, não é simples obtê-las ou comercializá-las a baixo custo. Entretanto, existem locais onde se pode adquirir moedas de bits com facilidade e vendê-las a um preço de mercado justo. Descubra cinco lugares para encontrar bitcoins no mundo.

Crypto Genius

Este é o lugar mais confiável onde se pode comprar bitcoins. A plataforma é de fácil utilização que simplifica a compra e venda das criptomoedas. Tem também uma boa gama de funcionalidades, tais como uma linha de apoio 24h ao cliente, um livro de encomendas que lhe permite acompanhar as próprias aquisições, e uma ferramenta de arbitragem que lhe permite obter e comercializar bitcoins em duas moedas diferentes ao mesmo tempo. Clique aqui para conhecer o site.

Carimbo de bits

Bitstamp é uma bolsa de Bitcoin baseada na Europa que oferece a compra, venda e armazenamento de criptomoedas. Essa é uma das mais fáceis formas de trocas de moedas e oferece uma plataforma de acessível utilização para a compra e venda de bitcoins. O site tem uma interface simples de compreender, tornando-o uma ótima escolha para compradores ou vendedores de primeira viagem. Além disso, o Bitstamp permite adquirir e comercializar bitcoins com muitas moedas diferentes.

Base de Moedas

A Coinbase é um ótimo local para comprar criptomoedas. Tem uma boa interface e é uma das opções para trocas mais populares do mundo. É possível adquirir bitcoins e outras moedas Cryptocurrency usando dinheiro, cartão de crédito, ou transferência bancária. O site também oferece um aplicativo para iPhone e Android.

LocalBitcoins

LocalBitcoins é um website que permite aos usuários comprar e vender criptomoedas. É uma excelente forma de obter bitcoins por ser fácil e rápido – não tem de esperar horas na fila ou lidar com taxas elevadas. Além disso, a plataforma pode ser utilizada para comprar bens e serviços online. Portanto, se procura uma forma segura e ágil de adquirir essa moeda, essa é uma ótima opção para começar.

OkCoin

O OkCoin é uma das maneiras mais convenientes de fazer trocas de criptomoedas da China. O usuário pode comprar e vender bitcoins em várias moedas, incluindo o Yuan chinês, dólares americanos e euros. O site também fornece um livro de encomendas de fácil uso que facilita a aquisição e comercialização de bitcoins.

Vantagens de comprar moedas em trocas

Os analistas de mercado preveem um aumento maciço na procura de criptos. Por esta razão, será provável vender as próprias moedas digitais com um lucro alto.

Pode comprá-las com desconto nas trocas, porque a maioria vem com grandes descontos para atrair mais clientes.

Pode utilizá-las para fazer compras online em diferentes lojas.

As trocas têm elevada liquidez e são mais fáceis de utilizar. Não precisa de experiência comercial para negociar moedas nessas negociações.

Conclusão

Nesta ronda, reunimos cinco locais onde se pode comprar bitcoins. Com isso, podemos ajudar os usuários que estiverem à procura de uma forma rápida e fácil de adquirir criptomoedas ou queiram pesquisar as melhores opções do mercado.