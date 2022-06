Julgamento dos cinco acusados de matar a família Gonçalves é adiado novamente

Renan Soares

14/06/2022



A Justiça desmembrou o júri popular dos cinco acusados de roubar, asasinar e ocultar os corpos de Flaviana de Meneses Gonçalves, na época do crime com 40 anos, Romuyuki Veras, 43, e o filho deles, Juan Victor Gonçalves, 15, em 28 de janeiro de 2020. A decisão foi tomada na manhã de ontem durante a segunda tentativa de julgamento dos réus ­ a primeira foi no dia 21 de fevereiro ­, no Fórum de Santo André, após série de imprevistos que o caso viveu nos últimos dias.

O asasinato teve repercussão, já que a filha do casal, Anaflavia Meneses Gonçalves, 24 anos na época do crime, está envolvida. Além dela, a sua então companheira Carina Ramos de Abreu, 31, também é acusada do crime, além de Juliano Oliveira, 22, Jonathan Fagundes, 23 ­ primos de Carina­, e Guilherme Ramos, que tinha 19.

O julgamento de Anaflavia e a sua companheira na época do crime, Carina, foi transferido para 19 de setembro. Na sexta-feira, Anaflavia optou pela troca de sua defesa, substituindo o advogado Lucas Domingos por Leonardo José Gomes, que pediu adiamento para poder analisar os autos do processo da acusada, apesar de ser o mesmo defensor de Guilherme.

Já Carina não foi julgada, pois, seu advogado, Fábio Gomes da Costa, testou positivo para Covid no domingo e protocolou petição pedindo o adiamento do júri. O advogado de defesa não compareceu ao fórum e não autorizou que outro advogado o representasse. O julgamento dos outros três réus, Juliano Oliveira, Jonathan Fagundes, ­primos de Carina, e Guilherme Ramos, foi remarcado para 21 de novembro.

Os réus chegaram ao local por volta das 10h20, mas algumas testemunhas não compareceram, sendo que os dois lados insistiram na presença delas. O júri seria composto por 15 jurados (de 25 convocados) e presidido pelo juiz Lucas Tambor Bueno. Os cinco réus respondem por homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver, roubo e associação criminosa. Quatro estão presos em Tremembé, no Interior, a exceção é Guilherme, que está detido no CDP (Centro de Detenção Provisória) II de Pinheiros.

Vera Lúcia Chagas Conceição, 58 anos, mãe de Flaviana, esteve presente no primeiro julgamento após viagem de Minas Gerais. Dessa vez ela estava em São Paulo e afirmou que o novo adiamento é revoltante. "Vou embora para minha casa, um dia estou bem, no outro dia não estou. Só que tenho que seguir, tenho que me preparar para o dia 19 de setembro, voltar a Vera forte e firme para poder estar aqui. Venho aqui sangrando, clamando por justiça, a justiça que eu não vejo", relata.

Primo de Flaviana, Diogo Reis, 32 anos, também esteve presente na área externa do Fórum de Santo André. "Elas (Anaflavia e Carina) ganharam brecha, não foram julgadas hoje (ontem), mas não vão escapar da garra da justiça. Elas serão julgadas, serão condenadas e não interessa se vai ser daqui um mês, daqui um ano, o que a família vai continuar sustentando é que a justiça seja feita", finaliza o primo da vítima.

De acordo com a polícia, Anaflavia e a ex-namorada informaram aos três homens que havia cerca de R$ 85 mil em um cofre dentro da residência do casal, em Santo André. Juntos, eles entraram no local. No dia do roubo, segundo a denúncia feita pelo MP (Ministério Público), os acusados não encontraram a quantia de dinheiro, ameaçaram as vítimas, e, então, decidiram matá-las. Os três foram levados a Estrada do Montanhão, em São Bernardo, onde o veículo foi incendiado e todos morreram carbonizados.

DOIS LADOS

O advogado Epaminondas Gomes de Farias, assistente de acusação da família, avaliou o adiamento e o desmembramento como prudente, já que a data foi marcada por tumultos envolvendo advogados e testemunhas. "Não verificamos nenhum tipo de prejuízo. Obviamente, o ideal seria que os cinco estivessem no mesmo local, no mesmo dia. É um juri muito complicado, muito complexo, que conta com mais de 6.000 laudas e cinco réus. O juiz entendeu que é o ideal para esse processo e nós respeitamos".

O advogado de defesa de Guilherme, e agora também de Anaflavia, Leonardo José Gomes admitiu querer o desmembramento. "Acabou virando uma bagunça esse processo", disse ele, sobre os recentes acontecimentos. Agora defendendo a filha do casal, José Gomes afirmou que a acusada entrou em contato com ele já que "não concordava com algumas linhas de defesa". O advogado preferiu não comentar a nova linha da defesa de Anaflavia.

A advogada dos irmãos Jonathan eJuliano, Alessandra Jurardi, não foi localizada pela equipe de reportagem do Diário.

(Colaborou Carolina Helena)