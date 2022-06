Atriz de Pantanal aparece com a axila peluda e agita a web

14/06/2022 | 09:11



Toda natural! A atriz da novela Pantanal Victoria Rossetti chamou a atenção nas redes sociais ao postar uma foto com as axilas peludas. Rapidamente, na sessão de comentários do Instagram, os seguidores dividiram opiniões e alguns a chamaram de linda e natural, mas outros questionaram se a intérprete de Nayara nunca raspa o sovaco .

O povo se incomoda até com as axilas alheias. Vão cuidar das suas vidas cambadas, escreveu uma internauta.

A atriz, de 22 anos de idade, já foi artista profissional de circo e atualmente estuda Filosofia. Vale lembrar que ela saiu da novela das nove em meados de maio de 2022. Victoria vivia Nayara, uma jovem cheia de vida e sem juízo, que estava acostumada a conquistar corações por onde passava.