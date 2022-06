Luciano Szafir posa ao lado dos filhos após retirada da bolsa de colostomia

14/06/2022 | 09:11



De volta à rotina! Logo após realizar a cirurgia para a retirada da bolsa de colostomia, que estava com Luciano Szafir desde as complicações causadas pela Covid-19, o apresentador recebeu alta hospitalar e correu para os braços da família. Na última segunda-feira, dia 13, ele aproveitou para curtir o tempo com os filhos e explodiu o termômetro da fofura ao publicar uma foto com a dupla.

No clique, Szafir posa com David, de oito anos de idade, e Mikael, de sete anos. Sorridente, ele contou:

Todos os meninos de cabelos cortados. Pra começar a semana com a energia renovada. Tal pai, tal filhos.

Luciano ainda é pai de Sasha Meneghel, de 23 anos de idade, fruto de seu relacionamento com a apresentadora Xuxa.

Lindos, escreveu Sasha nos comentários.