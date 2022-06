Prefeitura de Mauá inicia parcelamento de débitos no dia 20

Da Redação



14/06/2022 | 08:56



A Prefeitura de Mauá lança a partir de 20 de junho o Refis (Programa de Recuperação Fiscal) 2022, cujo objetivo é facilitar aos contribuintes a regularização de dívidas com o município por meio da renegociação de débitos. A adesão ao programa permite à população ficar em dia com a administração por meio de parcelamentos com até 100% de desconto em juros e multas. A expectativa da gestão do prefeito Marcelo Oliveira (PT) é arrecadar de R$ 18 milhões a R$ 20 milhões por meio de acordos. O Paço não informou o total dos débitos a receber.

O Refis pretende facilitar o pagamento de débitos envolvendo taxas, impostos, multas e contribuições municipais, como IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e ISS (Imposto Sobre Serviços), entre outros. Conforme o projeto enviado à Câmara pelo Executivo, e já aprovado, o programa terá inicialmente um período de 60 dias de duração.

Segundo o prefeito, os recursos que a Prefeitura recuperar por meio de acordos firmados com moradores permitirá à administração "retomar o poder de investimento na cidade".

"O Refis é o instrumento que temos para ajudar as pessoas, especialmente em tempos difíceis como o que vivemos, a resolver as pendências com a Prefeitura. Passamos por uma fase muito complicada no primeiro ano de gestão, com a péssima administração que herdamos do prefeito anterior e o agravamento da pandemia da Covid. Tivemos de colocar a casa em ordem, pagar dívidas com fornecedores e com colaboradores, para Mauá voltar a ter credibilidade. Com essa fase mais difícil superada, agora temos a oportunidade de oferecer essa ajuda à população de quitar seus débitos com a municipalidade", disse o petista no fim de abril, logo após enviar o projeto à Câmara.

O programa oferecerá oportunidade de desconto de até 100% de juros e de multas a quem negociar o pagamento da dívida.

Para negociar a dívida com a cidade, o interessado deve comparecer ao prédio da Prefeitura (Avenida João Ramalho, 205), na Central de Atendimento, das 8h às 17h. Haverá distribuição de senhas para atendimento, inicialmente limitadas a 100 por dia.

Os documentos necessários para o acordo, no caso de pessoa física, são as originais e cópias do RG, CPF e comprovante de residência emitido em até no máximo seis meses.

No caso de pessoa jurídica, o representante legal ou procurador devidamente constituído deve apresentar originais e cópias do contrato ou estatuto social, cópias do CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica), RG e CPF do procurador, bem como cópia do documento hábil a comprovar o vínculo com o débito, objeto do acordo. Mais informações pelo telefone é 4512-7500.