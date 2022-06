5 tecnologias que os brasileiros costumam usar regularmente

Da Redação

Do 33Giga



14/06/2022 | 08:55



O desenvolvimento de novas tecnologias tem sido cada vez mais frequente, mas talvez não tão perceptível ao consumidor. Diversas soluções facilitam a vida das pessoas, tornando processos mais simplificados e ágeis. Muitas das atividades cotidianas são viabilizadas graças às diversas tecnologias disponíveis que cabem na palma da mão, ou melhor, no smartphone. Abaixo, você confere 5 techs utilizadas regularmente por brasileiros.

É válido destacar que, independentemente da tecnologia que você utiliza, cabe ressaltar a importância de estar protegido durante seu acesso à internet. O uso de soluções, como antivírus e VPN, são fundamentais para garantir sua privacidade e segurança enquanto estiver online.

1. Smartphones

O smartphone está na mão da maioria dos brasileiros. Com ele, é possível realizar desde simples atividades, como realizar ligações, até tarefas mais complexas, como fazer investimentos. Este dispositivo móvel engloba várias tecnologias de software e hardware e é capaz de desempenhar várias funções antes realizadas em um computador.

2. Search Engine

É a famosa ferramenta de busca da internet. Esse software é amplamente utilizado para diversos tipos de pesquisas e tem substituído os mecanismos tradicionais, como livros. Cada vez mais os brasileiros têm utilizado buscadores online como Google, Yahoo, Bing, entre outros, para encontrar soluções de como realizar determinadas tarefas e até descobrir possíveis causas de sintomas de saúde.

3. Aplicativos de redes sociais

Segundo relatório da We Are Social em conjunto com a HootSuite, em janeiro de 2022, os brasileiros passaram em média 10 horas por dia conectados à internet. Globalmente, os usuários destinam cerca de 35% do tempo online ao acesso de aplicativos de redes sociais como YouTube, Instagram, Facebook e WhatsApp. Porém, no Brasil, o período gasto com esses apps pode chegar a 60%.

4. Chatbot

Chatbot é um sistema de mensagens utilizado em páginas de negócios online, na quais um robô, com alta inteligência artificial, é capaz de interagir com o consumidor, respondendo a diferentes perguntas, em diversos formatos. Segundo dados compartilhados pela Inbot, o mercado de robôs inteligentes deverá crescer 30% ao ano até 2024. Isso significa que você, como usuário, irá interagir cada vez mais com esse tipo de tecnologia, seja na página de um website, seja no Facebook Messenger e WhatsApp.

5. Streaming

Tecnologia que permite que usuários consumam filmes, séries de TV e músicas on demand. O uso de serviços streaming se tornou muito popular por possibilitar a reprodução de conteúdos online, sem precisar fazer download. Plataformas populares, como Netflix e Spotify, têm ampliado o número de assinantes, fazendo com que o uso de CDs se torne cada vez mais obsoleto.