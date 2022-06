Spotify Pie: descubra seus artistas e gêneros mais reproduzidos

Bianca Bellucci

14/06/2022 | 08:55



Uma série de gráficos de pizza divididos por gêneros musicais começou a circular nas redes sociais na última semana. Trata-se da ferramenta Spotify Pie. Uma vez conectada à conta do usuário, sua proposta é mostrar os artistas e estilos mais reproduzidos no último mês.

Criada por Darren Huang, estudante da Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA), basta acessar o site do Spotify Pie, fazer login no streaming e pronto! Automaticamente, a ferramenta retorna o seu gráfico pizza com as fatias de gêneros musicais. Também são exibidos os artistas em formato lista – quanto mais importante, maior e mais ao topo.

É válido destacar, no entanto, que a ferramenta não é oficial. Isso significa que o Spotify Pie pode coletar dados do seu perfil e compartilhá-los com o criador do site. Não aceite as permissões se sentir inseguro. Também é possível revogar o acesso pelas configurações da conta – clique aqui e saiba como.