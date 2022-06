Da Redação

Do Diário do Grande ABC



14/06/2022 | 00:01



Após dois anos fechado em razão da pandemia, a Sabina Escola Parque do Conhecimento, em Santo André, vai reabrir para o público em geral no feriado de Corpus Christi, quinta-feira, e também no fim de semana – desde março o equipamento já havia retomado as visitas agendadas das escolas municipais. O local, destinado ao conhecimento científico, artístico, cultural e tecnológico vai funcionar das 9h30 às 17h30. Alunos e professores das escolas municipais de Santo André, menores de 5 anos e pessoas com deficiência têm entrada gratuita. O ingresso custa R$ 20, com meia-entrada para estudantes, professores, servidores públicos andreenses, aposentados e idosos acima de 60 anos.

A partir de quinta-feira, os visitantes terão acesso a diversas atrações da Sabina. Um dos destaques é o Pinguinário, que conta com 25 pinguins de magalhães. Isso é reflexo do sucesso do processo reprodutivo dos animais, que é motivo de orgulho para a equipe que trabalha no equipamento. Os animais vivem em um tanque de água salgada com capacidade para 110 mil litros e 33 metros quadrados de parte seca. O local tem cenografia que simula o ambiente natural da Patagônia, local de origem dos pinguins.

O público terá acesso ainda aos espaços de ciência e tecnologia, tenda e jardim sensorial, além de espaço vivencial de mobilidade urbana, ampliado recentemente. Para os pequenos, a tenda sensorial proporciona experiência divertida de descoberta dos sentidos.

No piso superior, é possível encontrar experimentos interativos de física, elétrica, hidráulica, mecânica, óptica e biologia. Entre eles estão o famoso gerador de Van De Graaf, que deixa os cabelos em pé, e a bicicleta geradora de energia – as pedaladas produzem música no rádio a partir dos movimentos. Do lado de fora do pavilhão está o jardim sensorial. Ao ar livre, é voltado para crianças com idade acima dos quatro anos e para os adultos.

A Sabina abriga um dos mais modernos planetários do Brasil. O Planetário Johannes Kepler, com capacidade para 230 pessoas, é o único com sistemas de projeção óptico e digital funcionando de forma sincronizada para reproduzir quase 6.000 estrelas pontuais, com brilho, cores e cintilações semelhantes aos da natureza. O espaço dispõe ainda de Laboratório Astronômico e do Núcleo de Observação do Céu, que fica na área externa do pavilhão e que conta com telescópios adequados para observação do sol. O bilhete para as sessões do planetário custa R$ 30 e dá direito ao passeio em todas as dependências da Sabina, que fica na Rua Juquiá, s/n, na Vila Eldízia (entrada na altura do número 135).