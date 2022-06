Oportunidade única

Do Diário do Grande ABC



Está cercada de expectativa a realização da primeira reunião do Fórum da Indústria do Grande ABC, agendada para amanhã em Santo André. O propósito da Agência de Desenvolvimento Econômico é que o encontro sirva de pontapé inicial para a reformulação do modelo fabril regional, adequando-o aos desafios impostos pelos novos tempos. É fato que o segmento, paulatinamente, tornou-se anacrônico nas sete cidades, o que ajuda a explicar o processo de desindustrialização que tem resultado na fuga de empresas de renome. Espera-se que o simpósio forneça diagnóstico e plano de ação capazes de reverter a situação.



Por uma série de fatores, a indústria regional perdeu o bonde da história. Especialmente a automotiva, à qual o Grande ABC deve seu desenvolvimento socioeconômico, impulsionado a partir dos anos 1950. Ontem, a exemplificar o alerta deste Diário, justamente no dia em que a agência confirmava a data da primeira reunião do fórum, o presidente da GM na América do Sul, Santiago Chamorro, anunciava que a marca passará a vender modelos elétricos no Brasil – sem, contudo, fabricá-los por aqui. A iniciativa integra a política global da montadora de abandonar o motor a combustão em seus modelos até 2035.



A GM, nunca é demais lembrar, tem uma de suas unidades na região, em São Caetano. No entanto, todos os modelos anunciados pela companhia serão fabricados em outros países. Ou seja, o Brasil parece interessar à companhia norte-americana somente como mercado consumidor. Por que não direcionar imediatamente ao País e à região parcela dos US$ 35 bilhões que a empresa diz ter para implantar linhas de montagem de veículos elétricos?



Espera-se que o Fórum da Indústria do Grande ABC consiga fornecer respostas a essa e a outras questões. A oportunidade é única. Estarão presentes representantes de Consórcio, Estado, Assembleia Legislativa, indústria, associações comerciais, sindicatos e universidades. Faz tempo que a região não colocava na mesma mesa agentes tão qualificados para discutir tema de tamanha relevância.