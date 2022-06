A tecnologia no setor farmacêutico

Do Diário do Grande ABC



A resolução governamental RDC (Resolução da Diretoria Colegiada) 301, desde o dia 2 de maio deste ano, foi suplantada pela RDC 658, reforçando pontos de atenção no processo produtivo das indústrias do setor farmacêutico. Isso porque, a norma é responsável por estabelecer requisitos mínimos de boas práticas de fabricação de medicamentos para toda a indústria. Em 2019, a RDC já havia sido atualizada, com a substituição da RDC 17 para a 301, a fim de alinhar a produção nacional aos requisitos do PIC/S. Esse alinhamento foi um dos passos para que o Brasil se tornasse membro da entidade, facilitando, assim, a fabricação e a entrada de medicamentos produzidos sob a regulação da Anvisa em novos mercados.



Apesar de não ter passado por edições extremas, a nova atualização da RDC reforça série de melhores práticas que as indústrias devem manter. Entre elas está o sistema de qualidade farmacêutica e a RPP (Revisão Periódica de Produto), importante ferramenta de qualidade adotada pelas principais autoridades regulatórias do mundo, a fim de manter melhorias contínuas no processo de fabricação. No entanto, mesmo com o avanço tecnológico, ainda hoje, 80% das indústrias realizam no papel todos os seus registros de lote para posterior auditoria da Anvisa. O levantamento estatístico e a análise de dados através das informações registradas em papel são impraticáveis e muito custosos para os departamentos de qualidade.



Mas há possibilidades de inovação para o setor farmacêutico. Contando com as vantagens tecnológicas, as indústrias farmacêuticas conseguem se adequar às melhores práticas do setor e atender às exigências obrigatórias da RDC da maneira mais eficiente possível, levando série de recursos benéficos como conectividade, virtualização, administração centralizada, segurança, diagnósticos, dados ao vivo, alarmes e eventos, manutenção do estado validado, relatórios analíticos, além de promover a cibersegurança.



Todas essas vantagens proporcionadas pela tecnologia garantem a manutenção das boas práticas de fabricação de medicamentos e ainda geram outros diferenciais para as companhias, como: 45% de redução do tempo de processo; 75% de diminuição do tempo de entrada de dados; 80% de redução nos erros de documentação; 60% de redução no tempo de liberação de lote, entre outros. A consequência disso é o aumento da produtividade e o apoio à tomada de decisão estratégica para a promoção de melhorias, além do subsequente aumento da receita, que pode ser convertida em novos investimentos, promovendo o desenvolvimento não apenas dos negócios, mas do mercado como um todo.



Marcio Mizael é consultor da indústria sênior da Rockwell Automation.



Podres

Nós, moradores do Riacho Grande, e os frequentadores da Prainha notamos que no pier as madeiras estão todas podres e que a Prefeitura de São Bernardo está fazendo emenda nas madeiras mesmo podres. Nós queremos que seja feito de concreto, porque a Prainha está um lixo, os visitantes vêm e passam vergonha. Pedimos que o prefeito Orlando Morando e o vice-prefeito Marcelo Lima, que é candidato a deputado federal, revejam a situação.

Edson dos Santos

São Bernardo



Buracos

Por onde andam os representantes do povo do bairro Camilópolis, em Santo André? Entocados esperando novas eleições municipais ? Moro na Rua Maria Vidal, no Conjunto Inocoop, e estou sendo obrigada há meses a revezar entre os três buracos que têm em frente à minha casa todas as vezes em que preciso sair ou entrar em casa! A rua inteira está precisando de manutenção do asfalto, aliás! O bairro inteiro! Por favor, solicito as providências! Dica: procurem dar uma volta periódica pelo bairro e encontrarão muita coisa a fazer e a ser melhorada! Apresentem a necessidade à Prefeitura. Realizem! Isso já lhes serve de campanha eleitoral!

Priscila Amorim

Santo André



Fato ou fake?

Estamos vivendo explosão de fake news criadas por pessoas levianas e limítrofes de sabedoria e capacidade psicológica. São portadoras de caráter movediço e até semissenil, que trazem na mentira e na covardia suas sustentações e bem-estar. E nós, que nos nutrimos de fatos reais, precisamos estar atentos contra esses atentados incansáveis promovidos por esses amantes daquilo que chamamos, também, de ‘bestial confusão’. O tempo da ditadura militar que vivemos no passado e que nos trouxe certa herança de atraso histórico nos preparou e muito para enfrentarmos com a mesma coragem esses delinquentes. O que nos conforta é saber que a verdade da lógica sempre prevalece, ainda que demore um pouco, mas sempre prevalece.

Cecél Garcia

Santo André



Em casa

Ensino doméstico é coisa dos confins do sertão no século retrasado (‘Não temos maturidade para o ensino doméstico’, Entrevista da Semana – Oswana Fameli, vice-presidente da Aesp – Associação das Escolas Particulares do Grande ABC). A sociedade brasileira está já nascendo com teias de aranha na cabeça.

Glaucio Almeida

do Facebook



Luiz Fux

Muito lúcida e contundente a fala do ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Eleitoral, sobre ninguém poder ‘esquecer’ que houve corrupção no Brasil. Não ministro, seu discurso resgatou aos esquecidos que, sim, o Mensalão, o Petrolão e outros desvios, nos governo do PT, existiram e a Lava Jato demonstrou isso por meio das delações e enormes quantias devolvidas. Talvez por isso a perseguição e ódio ao ex-juiz Sergio Moro, que desmascarou o PT, que propalava, segundo Dirceu, ser o partido mais honesto do Brasil!

Tânia Tavares

Capital



Desperdício de água

No Brasil, infelizmente, 35 milhões de pessoas não são servidas com água encanada. Porém, e de novo infelizmente, o nosso País é um dos que mais desperdiçam água, que chega a 40,1%, quantidade que poderia atender 66 milhões de pessoas. Em 2016, era de 38,1%. Se esse desperdício caísse para 25%, seria possível atender com água encanada 40 milhões de brasileiros. Ou seja, não falta água, mas colaboração da população, e das autoridades, que deixam de fazer manutenção nas tubulações, que, antigas, não prestam mais para evitar vazamentos etc. Como bom exemplo, o Reino Unido, que desperdiça 20,5% de água, ou apenas 50% dos 40,1% do que ocorrem em nosso País. Água é vida, saúde!

Paulo Panossian

São Carlos (SP)