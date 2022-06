Botafogo perde para o Avaí em casa e entra na zona de rebaixamento do Brasileirão

13/06/2022 | 21:04



Sob os gritos de "burro", direcionados ao técnico Luís Castro, e de "time sem vergonha", o Botafogo fez mais uma partida decepcionante no Brasileirão. Na noite desta segunda-feira, no encerramento da 11ª rodada, perdeu para o Avaí, por 1 a 0, em pleno Estádio Nilton Santos, aumentando assim a pressão em cima do elenco ao fechar a rodada entre os quatro piores.

Com a quarta derrota consecutiva no Brasileirão, o Botafogo acabou entrando na zona de rebaixamento, com 12 pontos, mesma pontuação do Flamengo, o primeiro fora da degola. O Avaí subiu para o décimo lugar, com 14.

Ambos optaram por uma marcação sob pressão, apostando no contragolpe para abrir o marcador. O Botafogo teve mais liberdade e chegou a criar boas oportunidades, mas não conseguiu passar pelo goleiro Douglas, que acabou deixando o duelo no intervalo. A melhor delas em arremate de Chay, no ângulo.

O Avaí foi crescer nos minutos finais, mas mostrava ter muita dificuldade para chegar ao gol. Coube a Kevin quebrar essa barreira. Aos 45 minutos, o ex-jogador do Botafogo cobrou uma falta com perfeição e mandou no fundo das redes. Com isso, foi para o intervalo com 1 a 0 no placar.

No segundo tempo, o Botafogo teve a posse de bola, mas novamente não conseguiu transformar a superioridade em gol. Seus principais jogadores não estavam em uma boa noite, o que facilitou para o Avaí se defender. O clube catarinense se fechou, claramente com a intenção de segurar o resultado.

O desespero tomou conta do time do Botafogo. Com o protesto vindo da arquibancada, o time carioca não conseguiu mais jogar e entregou a bola ao Avaí, que começou a fazer ela rodar, sob os gritos de olé. Sem muita dificuldade, a equipe catarinense controlou a partida nos minutos finais e confirmou três pontos importantes na luta contra o rebaixamento. No fim, Bruno Silva ainda foi expulso, mas nada que mudasse o futuro da partida.

Na próxima rodada, o Botafogo enfrenta o São Paulo na quinta-feira, às 16h, no Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ). No mesmo dia, às 19h, o Avaí recebe o Fortaleza, na Ressacada, em Florianópolis (SC).

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X AVAÍ

BOTAFOGO - Gatito Fernández; Daniel Borges (Matheus Nascimento), Kanu, Victor Cuesta e Hugo; Luís Oyama (Kayque), Tchê Tchê (Del Piage) e Chay; Vinícius Lopes, Erison e Victor Sá. Técnico: Luís Castro.

AVAÍ - Douglas (Vladimir); Kevin, Raniele, Arthur Chaves e Bruno Cortez; Jean Cléber (Lucas Ventura), Bruno Silva e Eduardo (Matheus Galdezani); Muriqui (Renato), Bissoli e William Pottker (Morato). Técnico: Eduardo Barroca.

GOL - Kevin, aos 45 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Flavio Rodrigues de Souza (SP).

CARTÕES AMARELOS - Del Piage, Erison, Hugo e Vinícius Lopes (Botafogo); Eduardo, Raniele e Vladimir (Avaí).

CARTÃO VERMELHO - Bruno Silva.

RENDA - R$ 220.135,00.

PÚBLICO - 11.525 pagantes.

LOCAL - Estádio Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ).