Roupa Nova grava show de 40 anos e prepara homenagem para Paulinho

13/06/2022 | 19:06



Em comemoração aos mais de 40 anos de carreira na música brasileira, a banda Roupa Nova vai gravar um projeto especial no dia 18 de junho. A apresentação será realizada na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro e contará com participações de outros artistas, como Daniel, Anavitória, Marcos e Belutti, Melim e Tiago Abravanel.

Com 11 mil pessoas presentes, o show terá com um repertório cheio de clássicos da banda como Anjo, A Viagem, Sapato Velho, Dona, Whisky a Go Go e outros. Além disso, algumas surpresas estão sendo preparadas, como a homenagem ao cantor Paulinho, que morreu em 2020, aos 68 anos, em decorrência de complicações da covid-19.

Devido à pandemia de coronavírus, a data do show de comemoração da banda foi remarcada várias vezes e os integrantes do Roupa Nova precisaram de um tempo para absorver a morte do amigo, que estava no grupo desde sua formação, no início da década de 1980.

Agora, Cleberson Horsth, Kiko, Nando, Ricardo Feghali e Serginho Herval apresentam Fabio Nestares, que assumiu a posição de vocalista do grupo e passou a dar voz às canções antes interpretadas por Paulinho.