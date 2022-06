Abramat: vendas da indústria de materiais recuam 5,6% em maio na comparação anual

13/06/2022 | 19:05



A indústria de materiais de construção registrou queda de 5,6% nas vendas de maio na comparação com o mesmo mês do ano passado e uma alta de 1,6% em relação a abril deste ano. Os dados são de pesquisa divulgada nesta segunda-feira, 13, pela Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção (Abramat).

No acumulado de janeiro a maio, as vendas do setor recuaram 9,1% frente ao mesmo período do ano passado. E no acumulado dos últimos 12 meses até maio, houve baixa de 5,2%.

Segundo a Abramat, essa baixa continuará a ser observada por mais alguns meses, pois reflete a base de comparação mais elevada do primeiro semestre do ano passado. Apenas nos últimos meses do ano, o sinal deve voltar a se inverter. A projeção de crescimento para 2022 é de 1%.

Em 2021, as vendas de materiais de construção estavam mais aquecidas para atender obras e reformas domésticas, além de empreendimentos imobiliários tocados pelas empresas. Neste ano, as vendas para o varejo foram impactadas pelo aumentos nos preços.