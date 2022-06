Bolsas de NY fecham em queda forte, com especulação de alta de 75 pb já na 4ªfeira

13/06/2022 | 17:33



As bolsas de Nova York fecharam em queda robusta nesta segunda-feira, em meio à deterioração do sentimento de risco. Enquanto o mercado aguarda pela decisão do Federal Reserve (Fed) na quarta-feira, crescem as perspectivas de que o BC americano pode acelerar ainda mais o ritmo de aperto monetário, sendo que alguns analistas dizem que a instituição pode surpreender ao subir juros em 75 pontos-base já no dia 15. Neste cenário, o S&P 500 fechou em bear market, ou seja, caiu 20% em relação ao último pico.

No fechamento, o índice Dow Jones caiu 2,79%, a 30.516,74 pontos, o S&P 500 perdeu 3,88%, a 3.749,63 pontos, e o Nasdaq recuou 4,68%, a 10.809,23 pontos. Entre os destaques negativos, estão os papéis de aéreas, como American Airlines (-9,45%), Delta Air Lines (-8,29%) e Boeing (-8,77%). Petroleiras também tiveram quedas robustas, com Chevron (-4,60%) e Occidental Petroleum (-6,33%).

O Barclays afirma que, após a inflação "elevada de modo chocante" de maio nos Estados Unidos, o Fed deve elevar os juros em 75 pontos nesta quarta-feira. Antes do dado da sexta-feira, o banco projetava alta de 50 pontos-base. Com isso, o Barclays diz agora que a taxa de juros no fim do ciclo de aperto deve estar na faixa entre 3,00% e 3,25%, no início de 2023.

De acordo com reportagem do The Wall Street Journal, uma série de relatórios preocupantes de inflação nos últimos dias deve levar as autoridades do Fed a considerar o aumento de 75 pb. "O presidente do Fed, Jerome Powell, evitou surpreender os mercados no dia das reuniões de política, argumentando em vez disso que o banco central pode atingir seus objetivos de apertar a política moldando as expectativas do mercado. Mas ele também disse em uma entrevista no mês passado que o Fed seria guiado pelos dados econômicos que estão por vir", diz o texto.

Para o Citi, talvez a maior questão para a reunião de quarta seja como Powell reage aos novos preços de mercado. "Wall Street está enfrentando uma infinidade de manchetes negativas, mas o problema é que, até que vejamos uma deterioração nas condições de crédito e no funcionamento do mercado, o Fed tem luz verde para apertar o máximo possível para manter a inflação sob controle", destaca Edward Moya, da Oanda. Moya ainda prevê que, se Wall Street começar a precificar um aperto muito mais agressivo do Fed, as vendas técnicas podem arrastar o S&P 500 para o nível 3,5 mil.