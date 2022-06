Ponta dos Ganchos Resort tem programação especial para o inverno

Maria Beatriz Vaccari

Do Rota de Férias



13/06/2022 | 16:55



Com seus irresistíveis bangalôs de até 310 metros quadrados, que resguardam total privacidade e panoramas de arrancar suspiros – grande parte deles traz piscina aquecida, sauna e lareira – o Ponta dos Ganchos Resort, em Governador Celso Ramos (SC), é um deleite em qualquer estação do ano. Com a chegada do clima mais frio de inverno, contudo, o complexo fica ainda mais charmoso e ganha programações especiais.

Programações especiais no Ponta dos Ganchos Resort

Quando o friozinho dá as caras na região do resort, que ostenta belas encostas verdes banhadas pelo mar, o complexo recebe os viajantes com chocolates, flores e jantares à meia-luz. A temporada de inverno também garante boa gastronomia, música ao pé do ouvido, caminhadas pela natureza e outras vivências inesquecíveis.

Aulas de yoga (9h) e clínicas de Beach Tennis (11h) abrem as manhãs de sábado dos meses de junho e julho. O final de tarde fica reservado para um banho de piscina aquecida. E para fechar e brindar estes dias especiais, os visitantes podem conversar sobre enologia com o German Bergondo, o sommelier do Ponta dos Ganchos.

Também dá para optar pelas experiências de duas noites voltadas à gastronomia e ao bem-estar, que podem ser reservadas de 20 de junho a 20 julho. A primeira inclui um jantar em três etapas e uma sessão de fondue, ambos no restaurante. Já os casais que optam pela segunda estadia são recebidos no bangalô com uma degustação de chás, além de uma massagem relaxante (de uma hora) a dois no Spa Ponta dos Ganchos by Sisley.

Feriado Corpus Christi

Para quem quer aproveitar o Feriado Corpus Christi, de 16 a 19 de junho, a programação começa com um bate-papo e uma degustação de vinhos catarinenses, seguido de fogueira na praia com música.

Disponível todos os sábados, a imperdível trilha guiada para a Praia de Fora inclui, especificamente nesse final de semana, boas-vindas na praia com muita água de coco, sucos e snacks gostosos.

Para fechar a noite, às 22h, será possível aproveitar música ao vivo em meio ao bosque iluminado do Pátio Casqueiro, o novo espaço gastronômico do resort, que surpreende por seus pratos variados de casual food, entre grelhados na brasa e sanduíches gourmet.