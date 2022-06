Com Covid-19, Mick Jagger adia show dos Rolling Stones

13/06/2022 | 16:10



Deu ruim! Nesta segunda-feira, dia 13, os fãs de Rolling Stones receberam uma triste notícia. Através das redes sociais, a banda de rock anunciou que Mick Jagger testou positivo para a Covid-19. Sendo assim, os integrantes decidiram que a melhor decisão seria remarcar o show que aconteceria nesta segunda-feira, dia 13, em Amsterdã, na Holanda. Em comunicado, eles ainda contaram que o teste foi feito após o vocalista, de 78 anos de idade, chegar no estádio e apresentar alguns sintomas.

Os Rolling Stones foram forçados a cancelar o show desta noite em Amsterdã no Johan Cruijff Arena, após Mick Jagger testar positivo após apresentar sintomas de Covid ao chegar no estádio. Os Rolling Stones lamentam profundamente o adiamento desta noite, mas a segurança do público, dos músicos e da equipe de turnê tem que ter prioridade. O show será remarcado para uma data posterior. Os ingressos para o show desta noite serão honrados para a data remarcada. Aguarde para mais detalhes.

Além do pronunciamento, Mick também aproveitou para publicar um comunicado e deixar os fãs mais tranquilos. Na publicação, ele escreveu:

Sinto muito que tenhamos que adiar o show de Amsterdã com tão pouco tempo de aviso prévio hoje à noite. Infelizmente acabei de testar positivo para a Covid. Nosso objetivo é reagendar a data o mais rápido possível e voltar o mais rápido possível. Obrigado a todos pela paciência e compreensão.