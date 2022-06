Plataforma oferece 500 vagas no segmento de alimentação

A Worc, startup de empregabilidade, gestão e desenvolvimento de pessoas no ramo do foodservice, disponibiliza 500 vagas para cargos envolvendo alimentação em todo Brasil. Entre as vagas disponíveis na plataforma estão cozinheiro, chef de cozinha, auxiliar de cozinha, atendente, bartender, chapeiro, confeiteiro, churrasqueiro, sushiman, caixa, coordenador, gerente, cumim, garçom, maitre, técnico de manutenção, operador de delivery, administrativo, auxiliar de serviços gerais, entre outras.

O aumento do emprego no setor de alimentação foi de quase 30% no primeiro trimestre de 2022 em relação ao mesmo período de 2021, de acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Foram criadas cerca de 1,2 milhão de novas vagas no período. É a primeira vez, desde o início da pandemia, que o número de bares e restaurantes que tiveram lucro foi maior do que os que tiveram prejuízo.

A startup, liderada pelo CEO Alex Apter, se baseia em pilares como responsabilidade social, propósito e empregabilidade e com uso de algoritmos avançados e próprios de inteligência artificial para conseguir garantir o melhor e mais rápido match entre os estabelecimentos do foodservice e os candidatos para os trabalhos fixos ou sob demanda, a Worc já atraiu investidores e agora pretende expandir ainda mais sua atuação no país.

Para se inscrever, basta acessar o site https://worc.com.br/home. Nela, estão disponíveis opções tanto para quem quer contratar quanto para quem quer ingressar em uma vaga.