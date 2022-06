Diretor de clínica confirma que Sérgio Hondjakoff iniciou o tratamento contra a dependência química após ajuda de Rafael Ilha

13/06/2022 | 14:11



O diretor do Instituto de Dependência Química de Sorocaba, em que Sérgio Hondjakoff está internado, confirmou que o eterno Cabeção de Malhação já iniciou o tratamento contra o vício em drogas. Em entrevista concedida ao G1, Denis Marcelo de Carvalho revelou que o ator compareceu à clínica de maneira voluntária e iniciou a reabilitação no último sábado, dia 11. O profissional da saúde ainda contou a média de duração dos cuidados.

O nosso tratamento tem uma média de duração de três a quatro meses. Tudo depende da evolução de cada paciente.

Sensibilizado após ver o vídeo em que Sérgio se revolta e ameaça o pai, o ex-Polegar Rafael Ilha se disponibilizou a ajudar o artista e foi um dos principais responsáveis pela internação. No passado, o cantor também passou por momentos difíceis e precisou do tratamento. Em entrevista ao jornal, o cantor contou que recorreu à ajuda de uma amiga para entrar em contato com a mãe de Hondjakoff e depois ligar para o Cabeção de Malhação. Determinado a convencer o ator de dar entrada na clínica, ele passou cerca de 40 minutos o persuadindo.

Para completar a missão, Rafael revelou que um colega que estava no Rio de Janeiro, onde o ator mora, também conversou pessoalmente com ele. Bem sucedidos em ajudá-lo, uma equipe do instituto buscou Sérgio em casa e o levou até a cidade no interior paulista, onde todos os procedimentos foram iniciados.

Quem nunca passou por isso tem uma visão quando vê aquele vídeo. Para a gente que passou, para as famílias que passam por isso, é uma outra visão. Eu vi como um pedido de socorro também. Conversei muito com ele, até convencê-lo a vir para cá, disse o ex-Polegar.