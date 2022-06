10 apps para manter rotina saudável dentro de casa

Da Redação

33Giga



13/06/2022



Manter uma rotina de exercícios físicos sempre foi importante para manutenção da saúde, tanto física quanto mental. Entretanto, sair durante o inverno tem sido cada vez mais difícil. Por isso, app para treinar virou algo fundamental.

O 33Giga separa, a seguir, uma lista de aplicativos que permitem um treino bom e funcional sem sair do conforto do lar. Para encontrá-los, basta digitar o nome na sua lojinha, seja do Android ou do iOS. Basta escolher seu app para treinar, baixar e começar a atividade.

Nike Training Club (NTC)

Entre um dos mais conhecidos aplicativos de exercícios, o Nike Training garante diversos modelos de treino, desde iniciante a avançado, além de estabelecer uma média de calorias gastas durante a atividade. O aplicativo é gratuito e oferece opções pagas para uma versão mais completa.

Os treinos variam entre 15 a 45 minutos, além de serem divididos em força, resistência ou mobilidade. Um dos pontos positivos do aplicativo é que grande parte dos módulos oferecidos não são necessários equipamentos.

Home Workout (Leap Fitness Group)

O aplicativo oferece diversos tipos de treinos, focado em partes específicas do corpo, como membros superiores, inferiores, abdômen, entre outros. Ele oferece níveis básicos, intermediários e avançados.

É uma opção gratuita e disponível para IOS e Android.

MFIT Personal

Aplicativo criado em 2018 oferece plataforma em que os profissionais de educação física conseguem montar treinos personalizados e oferecer consultoria online para alunos. O custo para os profissionais é a partir de R$ 9,90, variando conforme plano escolhido.

No aplicativo, os alunos conseguem fazer pagamentos via PIX, cartão de crédito ou boleto, além de terem acompanhamento em tempo real sobre a evolução.

Adidas Training

O aplicativo de uma das maiores marcas fitness conta com treinos rápidos para serem feitos no dia a dia, como nos outros aplicativos, ele possui níveis para que todos consigam usufruir, de iniciante a avançado.

Freeletics

O aplicativo monta um cronograma de atividades focadas no seu objetivo, além disso, a plataforma conta com ajuda de uma inteligência artificial que deixa o exercício ainda mais funcional para cada objetivo. Ele conta com versão gratuita e paga.

Seven

Seven é um ótimo aplicativo para quem deseja perder peso e não possui muito tempo livre em seu dia a dia, oferecendo treinos de 7 minutos mediados por um professor. Além disso, o aplicativo oferece opção em português.

Daily Yoga

Criado para pessoas que gostam de Yoga, o aplicativo oferece treinos para iniciantes, intermediário e avançado, além de oferecer opção para que o usuário crie um treino personalizado.

Queima Diária

O aplicativo segue os mesmos ideais dos citados acima, com objetivo de perda de calorias, o Queima Diária oferece uma variedade de treinos, que focam em diversas partes do corpo. O aplicativo tem custo de R$29,90 por mês e está disponível para Android e IOS.

Just Dance Now

Criado para quem procura se exercitar de uma forma um pouco mais divertida, o aplicativo conta com mais de 500 músicas para dançar, além de poder jogar com os amigos, familiares ou sozinho.

Weburn

O aplicativo oferece opção para treinos de diferentes segmentos, dependendo do interesse de cada usuário, além de escolher treinos com equipamentos ou sem, tornando o aplicativo mais acessível. O preço fica em média R$ 29,90 por mês, sendo o primeiro mês grátis.