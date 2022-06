Ficantes, Viih Tube e Eliezer passam o Dia dos Namorados em spa: -Estamos aqui relaxando

13/06/2022 | 13:10



O Dia dos Namorados rendeu muitos momentos românticos entre os famosos, independente do status de relacionamento. No último domingo, dia 12, Viih Tube e Eliezer decidiram passar a data juntinhos em um spa, apesar de não estarem namorando e apenas curtindo o romance sem colocar rótulos. Nas redes sociais, ambos exibiram registros do encontro antes de partirem para uma festa de solteiros planejada por Bianca Andrade e intitulada Jenny: O Retorno.

Nos Stories do Instagram, Viih Tube começou o dia brincando sobre as declarações que estão inundando o seu feed.

- Hoje a gente vai sumir da internet que eu também não sou obrigada a ser solteira e ficar vendo declarações de amor de casais que a gente sabe que se ama, não precisa. E casais que estão só esperando o Dia dos Namorados para assumir, ou casais que a gente sabe que um ou outro é corno e a gente fala: Ai que lindo, Dia dos Namorados todo mundo se ama, né? Ou aquele que briga o dia inteira, chega o dia e posta declaração. Eu não estou com paciência hoje, então vou sumir.

Logo em seguida, a youtuber surpreendeu ao compartilhar uma foto de roupão e escreveu:

- Também não sou obrigada a não fazer nada no Dia dos Namorados.

Ainda nos Stories, ela exibiu uma troca de mensagens com um spa que ofereceu uma massagem com tarde relaxante para a influenciadora e mais um acompanhante. Perder a oportunidade única não era uma opção para a famosa, que foi rápida ao responder:

E o namorado que não tenho? Vale para ficante?

No próximo registro, a Viih Tube surgiu sentada em uma banheira de hidromassagem e mostrou que estava curtindo o spa acompanhada de Eliezer. Bem-humorada, ela disparou:

- Estamos aqui relaxando. Vou esconder por que?

Após a tarde relaxante, os dois decidiram ir a um restaurante comer fondue e Eli brincou sobre o relacionamento sem rótulos.

- Quando perguntam para a gente o que a gente é... A gente está aqui comendo fondue, Dia dos Namorados, esperando a sobremesa, tem coração na mesa... Então a gente fala para pro garçom: Você pode mandar rapidinho porque a gente precisa ir para uma festa de solteiro?

E, Viih Tube completou:

- A gente precisa ir também, porque a gente precisa viver os dois mundos.

Parece que a noite foi boa! Nesta segunda-feira, dia 13, o famoso compartilhou uma foto no Twitter usando a mesma roupa do dia anterior.