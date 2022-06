Amber Heard quebra silêncio sobre derrota contra Johnny Depp e diz se sentir injustiçada

13/06/2022 | 13:10



Como você já viu, Amber Heard saiu como principal prejudicada no processo contra seu ex-marido, Johnny Depp. A atriz deverá pagar oito milhões de dólares em indenizações ao ator por difamação, segundo o veredicto que foi anunciado no início do mês de junho. Nesta segunda-feira, dia 13, o Twitter do programa Today da NBC lançou um trechinho da entrevista com a intérprete de Mera, em Aquaman.

Para a jornalista Savannah Guthrie, Amber, de 36 anos de idade, disse que entende a decisão final do júri no estado da Virgínia e não os culpa pelo resultado favorável ao ex-marido, mas que se sente injustiçada pela forma como foi retratada pela imprensa e pelo público ao longo do julgamento que foi ao ar ao vivo durante todo o mês de maio.

Eu realmente entendo. Ele [Johnny Depp] é um personagem amado e as pessoas sentem que o conhecem. Ele é um ator fantástico. Eu não me importo com o que alguém pensa sobre mim ou quais julgamentos você quer fazer sobre o que aconteceu na privacidade da minha própria casa, no meu casamento, a portas fechadas. [...] Mas mesmo alguém que tem certeza de que eu mereço todo esse ódio e crueldade, mesmo que você pense que estou mentindo, você ainda não pode me olhar nos olhos e me dizer que acha que nas mídias sociais houve uma representação justa. Você não pode me dizer que acha que isso foi justo.

A entrevista completa vai ao ar na próxima terça-feira, dia 14 e quarta-feira, dia 15, e com certeza esse julgamento ainda vai dar muito o que falar.