Pousada em Campos do Jordão é ideal para fugir da rotina estressante

13/06/2022 | 12:55



Reservar algumas noites em uma pousada em Campos do Jordão, a 160 quilômetros da capital paulista, pode ser uma ótima pedida para quem quer fugir da rotina estressante da cidade, se conectar com a natureza e relaxar. Em meio a uma área residencial nobre da cidade, perto do famoso Auditório de Inverno, a Pousada Alto da Boa Vista se destaca com acomodações distribuídas em um cenário de cânions cercados por montanhas e muito verde.

Como é a pousada em Campos do Jordão

Atividades ao ar livre, sala de jogos, playground, academia e sauna são algumas opções oferecidas para quem quer deixar o estresse de lado. Para os apaixonados por pets também é possível conhecer os mascotes Bingo e Win, dois cães da raça São Bernardo, e tirar fotos com eles.

A sala do desjejum oferece muita fartura durante o café da manhã. Ali, o pão de queijo e a seleção de geleias fazem sucesso entre os viajantes.

Outro destaque é o Restaurante Pontremoli, que fica dentro da pousada e remete a uma vila da Toscana, na Itália. O pequeno bistrô oferece jantar à luz de velas na beira de uma montanha, com mesas Fire Pit (fogo no centro), lareira aconchegante, decoração acolhedora e alta gastronomia assinada pelo chef Bernard Contipelli, mais conhecido como BJ.

Além disso, o restaurante da pousada em Campos do Jordão tem uma ampla carta de vinhos e trabalha com a cozinha Slow Food, que preza pelo preparo único de cada prato, sem pressa, com ingredientes altamente selecionados. “O pedido demora um pouco mais para chegar à mesa, mas há garantia de sabor e toque especial”, garante o chef BJ.