Paulo André posta foto ao lado de Jade Picon no Dia dos Namorados: Amizade é tudo

13/06/2022 | 12:10



O último domingo, dia 12, foi o Dia dos Namorados, mas alguns famosos aproveitaram a data para celebrar amizades. No Twitter, Paulo André levou os fãs à loucura ao compartilhar dois cliques ao lado de Jade Picon. Na legenda, o atleta escreveu:

A amizade é tudo. Tamo junto sempre, marrenta.

Se restava alguma esperança, a empresária acabou jogando um balde de água em tudo. No mesmo dia, nos Stories do Instagram, ela garantiu que está solteira.

- Eu estou solteira com todas as letras. E o que isso quer dizer? Quer dizer que não estou namorando, que não estou ficando sério, não tenho compromisso fixo com ninguém.

Em seguida, explicou que é a primeira vez que celebra a data sozinha e destacou a importância do amor próprio.

- Esse é o meu primeiro Dia dos Namorados solteira em três anos. Vocês acompanharam o meu relacionamento de três anos com o João, acompanharam agora em rede nacional o romance com o P.A., e eu tenho um carinho enorme por tudo que eu vivi, por toda a história, pelos fãs, mas no momento em que eu estou da minha vida eu preciso priorizar a pessoa que mais me prioriza, que sou eu. Estou nesse momento de focar em mim, na minha carreira, nos meus projetos, de correr atrás dos meus sonhos e vocês estão vendo como eu estou vivendo, estou feliz e estou bem.

A influenciadora finalizou desabafando sobre os julgamentos como mulher solteira.

- É muito complicado. A régua para homem não é a mesma para mulher. Eu vejo e já passei por situações que não são legais, então já me adiantando de muitas coisas que podem vir a acontecer, estou solteira.