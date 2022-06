Ivete Sangalo irá apresentar novo programa nas tardes de domingo na Globo

13/06/2022 | 12:10



Com o fim da última temporada de The Masked Singer Brasil, Ivete Sangalo irá assumir um novo desafio nas tardes de domingo da TV Globo. Em entrevista ao Mais Você desta segunda-feira, dia 13, a cantora revelou que apresentará um novo programa na emissora.

- A partir de julho vou estar novamente nas tardes de domingo juntinho com vocês num programa só meu, olha que sonho, estou muito chique! Um mix de coisas boas pra gente aprontar e se divertir.

Ivete está adorando essa nova fase na televisão, e segundo informações divulgadas pela assessoria da emissora, a ideia é que a nova atração deixe a artista livre para aprontar, emocionar e divertir.

A minha história na música me levou nos braços pra televisão. Com o passar do tempo, e da intimidade que fomos conquistando, a televisão passou a ser também minha casa, uma morada artística. Experimentei coisas muito importantes emocionalmente. Hoje, com essa ideia concreta de ter algo meu e que eu possa colocar em prática mais porções de alegria, só vibro de felicidade. Vai ser demais entrar de mais uma maneira na vida de muita gente. Gente é uma coisa que me importa demais! Gosto muito! São alguns bons anos de carreira, passando por caminhos de muito amor e realização. A caminhada continua, e como há de ser, muito leve e feliz!, declarou Veveta.

Quem também já está ansioso para saber mais sobre o programa?