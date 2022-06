India e China elevam importações de petróleo russo em meio a sanções europeias

13/06/2022 | 11:55



A Índia e outros países asiáticos estão se tornando uma fonte vital de receita para a Rússia por meio de importações de petróleo, apesar da forte pressão dos Estados Unidos para não aumentarem as compras à medida que a União Europeia elimina as importações, em linha com as sanções aplicadas por causa da invasão à Ucrânia.

Um relatório do Centro para Pesquisa em Energia e Ar Limpo, baseado em Helsinque, na Finlândia, mostrou que a Rússia lucrou 93 bilhões de euros em exportações de combustíveis fósseis nos primeiros 100 dias da guerra, apesar de uma queda nas vendas em maio.

"A receita das exportações de combustíveis fósseis é o principal facilitador do crescimento e agressão militar da Rússia, fornecendo 40% da receita do orçamento federal", afirmou o instituto.

A Índia consumiu quase 60 milhões de barris de petróleo russo em 2022 até agora, em comparação com 12 milhões de barris em todo o ano de 2021, segundo a empresa de dados de commodities Kpler.

Os embarques para outros países asiáticos, como a China, também aumentaram nos últimos meses, mas em menor grau.

Em entrevista à Associated Press, o primeiro-ministro do Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, disse que pode ser obrigado a comprar mais petróleo da Rússia enquanto procura desesperadamente por combustível para manter o país funcionando em meio a uma terrível crise econômica.