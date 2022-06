Passo a passo: veja como desativar comentários no TikTok

Bianca Bellucci

Do 33Giga



13/06/2022 | 11:55



O Brasil é o segundo país em que há o maior número de ofensas nos meios digitais. Levantamento realizado pelo Instituto Ipsos aponta que 29% das crianças e adolescentes já foram vítimas do chamado cyberbullying – perdendo apenas para a Índia, onde a porcentagem é de 37%. Quem não quer lidar com esse tipo de situação pode desativar os comentários no TikTok. Assim, a função nativa impede que usuários reagem ao conteúdo publicado. Veja como ativá-la.

1. Abra o TikTok e mude para a aba “Perfil”. Em seguida, dê um toque nas três listas, localizadas no canto superior direito.

2. Acesse “Configurações e privacidade”.

3. Vá até “Privacidade”.

4. Selecione “Comentários”.

5. No tópico “Quem pode comentar em seus vídeos e Stories”, mude para “Ninguém”. Pronto! Agora, nenhum usuário poderá interagir com suas publicações.

Na galeria, veja em capturas como desativar comentários no TikTok. O tutorial foi realizado com um aparelho iOS, mas é similar em modelos Android: