Filho de Compadre Washington cobra pensão e revela que não quer ver o pai preso

Recentemente, o colunista Léo Dias, do jornal Metrópoles, noticiou que Compadre Washington deve mais de 130 mil reais de pensão alimentícia para um de seus dez filhos, correndo o risco de ser preso a qualquer momento. Luiz Felipe participou do Domingo Espetacular do último domingo, dia 12, e falou sobre a ação movida contra o pai para receber a dívida em que o cantor deveria ter desembolsado a quantia de quatro salários mínimos mensalmente, mas foge do dever desde o início de 2020, como relatado pelo estudante.

- Se meu pai for preso, eu lamento.

O jovem de 20 anos de idade revelou que não tem contato com o artista há nove meses e ele não responde suas mensagens.

- O Compadre Washington é uma pessoa pública, uma marca. Então as atitudes que ele tem que ter são outras. Agora, no âmbito familiar como o Washington, já é bem diferente.

Luiz também conta que, de todos os filhos, ele é o que tem menos contato com o pai

- É triste, não é um pai presente, não o tive na minha formatura no final de 2021. Eu me formei técnico em administração e não o tive. Chamei, convidei e não me respondeu se ia vir ou não.

Conforme informado na reportagem, o último encontro entre os dois foi durante uma viagem do jovem a Salvador em janeiro de 2021 para comemorar o aniversário do pai, enquanto a conversa por celular mais recente foi há nove meses. Além disso, Compadre Washington não visita o filho em Campinas há oito anos.

- As portas de casa sempre estiveram abertas e ele escolheu se manter distante, disparou Luiz.

Na ação anterior, movida há três anos com a mesma finalidade, Compadre também correu o risco de ser preso. No entanto, o estudante conta que o pai conseguiu acertar a situação através de um acordo.

- Foi feita uma proposta de acordo pelos advogados dele e entramos em consenso. Foi feito o pagamento da dívida em aberto. O principal objetivo não era colocar ele na cadeia, mas resolver todo esse problema. A gente abria mão de alguns valores.

Luiz está movendo dois processos, um pede o pagamento das parcelas atrasadas de 2020 por meio da penhora de bens do artista, enquanto o outro exige a liquidação da dívida que começou em janeiro de 2021 e prisão de Washington. O estudante planeja usar a quantia para bancar os custos da graduação e contou ao Domingo Espetacular que atualmente recebe a ajuda de seus familiares, sendo os avós os responsáveis por pagar a sua faculdade. Além disso, a reportagem informou que a mãe do jovem tentou procurar na Justiça o que era dele por direito, tendo movido sete ações em 12 anos sobre o mesmo assunto.

- Ela fazia hora extra no trabalho, abdicava do tempo dela comigo para trabalhar mais ainda e conseguir me dar mais conforto. O que era para ser uma coisa dividida entre ela e meu pai, ficava só para ela e a sobrecarregava.

O estudante ainda conta que Compadre Washington também não teria estado presente durante a gravidez.

- Assim como é a minha relação com ele hoje, na gravidez não foi muito diferente. Ele se manteve distante e não acompanhou. Inclusive, no dia em que eu nasci, não estava presente.

Por fim, foi revelado de Luiz ainda não recebeu proposta de acordo e o jovem afirma que não quer ver o pai preso.

- Não, eu quero ver o meu direito garantido.