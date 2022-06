Início do julgamento dos acusados pela morte da família Gonçalves

Carolina Helena e Renan Soares

Especial para o Diário



13/06/2022 | 11:02



A Justiça marcou para dar início hoje (13), a partir das 10h, no Fórum de Santo André, o júri popular dos acusados de roubar, matar e queimar o casal de empresários Romuyuki Veras Gonçalves, 43 anos, Flaviana de Meneses Gonçalves, 40, e o filho deles, o estudante Juan Victor Gonçalves, 15, em 28 de janeiro de 2020. O caso teve grande repercussão devido ao envolvimento da filha do casal, Anaflávia, nos assassinatos. O julgamento será presidido pelo juiz Lucas Tambor Bueno.

Além da Anaflávia Martins Gonçalves, 25, filha do casal e irmã de Juan, sua ex-namorada Carina Ramos de Abreu, 33, também é acusada de participar do crime. Os irmãos Juliano Oliveira Ramos Júnior, 24, e Jonathan Fagundes Ramos, 25, que são primos de Carina, também foram presos. O quinto preso é Guilherme Ramos da Silva, 21, vizinho dos irmãos Ramos.

O advogado de Carina, Fábio Gomes da Costa, protocolou uma petição pedindo o adiamento do júri da acusada, após apresentar um atestado que o afasta por sete dias por testar positivo para Covid-19. Fábio não comparecerá ao Fórum, e não autorizou outro advogado a representá-lo.

Mesmo com o pedido, o julgamento estava previsto para começar às 10h. Por conta do advogado de Carina positivar para Covid-19, o júri foi redesignado para setembro. Para a Anaflávia, o júri já havia sido designado na sexta, em razão da mudança do advogado, ou seja, para a Flávia e Carina o júri será em 19 de setembro.



CASO

De acordo com a polícia, Anaflavia e a ex-namorada informaram aos três rapazes que havia R$ 85 mil na residência do casal e ajudaram o trio a entrar no local. No dia do roubo, segundo a denúncia feita pelo MP (Ministério Público), os acusados não encontraram o dinheiro e, depois de ameaçar as vítimas, decidiram matá-las. Além de serem agredidos e asfixiados, o casal e o filho mais jovem foram colocados dentro do carro da família e levados para a Estrada do Montanhão, em São Bernardo. O veículo foi incendiado e todos morreram carbonizados.

10h24 - A família dos envolvidos pede justiça, Vera Lucia, 58 anos, avó de Anaflávia, sofre com a situação. “Eu quero justiça, se não tiver justiça eu não me calo.”

10h30- Diogo Reis, 32, primo de Anaflávia, se revolta com a falta de Anaflávia e Carina, no julgamento de hoje. “Elas ganharam uma brecha, de certa forma não vão estar presentes hoje, não serão julgadas hoje, mas elas não vão escapar da garra da justiça, elas serão julgadas, serão condenadas e não interessa se vai ser hoje um daqui um mês, daqui um ano, o que a família vai continuar sustentando é que a justiça seja feita.”

10h50- Júri dos outros três réus ainda não iniciou, devido a falta de algumas testemunhas.

11h13- O júri de Juliano, Jonathan e Guilherme, foi adiado para o dia 31/10, devido a ausência de algumas testemunhas

11h30- Júri de Juliano, Jonathan e Guilherme foi redesignado para o dia 21/11, pois um dos advogados de defesa ja tinham outro júri marcado na mesma data.