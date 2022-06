Vendah: app de renda extra procura empreendedoras

Da Redação

13/06/2022



Com o objetivo de democratizar a venda direta por aplicativo, a Vendah anunciou o início da operação em Osasco (São Paulo). Depois de um ano no Capão Redondo (zona sul de São Paulo) e regiões, a empresa agora expande e oferece oportunidade de renda extra em toda a cidade de São Paulo e doze municípios do interior.

Oportunidade de renda extra, sem necessidade de investimento inicial, catálogo de produtos com preço de atacado, comissões e frete grátis para a casa da empreendedora, em um ano a Vendah conquistou uma legião de mais de mil colaboradores ativos. O site é o https://vendah.com.br.

Ilana Nasser, sócia fundadora e Diretora de Experiência da Vendah, conta que a expectativa da empresa é expandir a atuação da empresa para todo o estado de São Paulo e multiplicar em mais de quatro vezes o tamanho da base de revendedoras até o final de 2022.

“Os dados nos mostram que a pessoa que trabalha 35 minutos por dia na Vendah tem um lucro mensal de R$ 1.500”, revela Ilana. “No cenário econômico de um país em desenvolvimento, como o Brasil, uma renda como essa faz muita diferença na família. E sempre reforçando que estamos orientados a crescer de forma sustentável, com segurança operacional tanto para nós quanto para quem trabalha revendendo nossos produtos”, completa.

História da Vendah

Renata Dias, de 39 anos, mora na Zona Sul de São Paulo e teve que abandonar um negócio próprio devido à crise econômica provocada pela pandemia. Ela sentia que precisava empreender, mas não tinha capital para investir. Foi aí que descobriu o aplicativo de renda extra.

“Empreender com a Vendah me ajudou bastante porque posso trabalhar de casa e continuar cuidando da minha filha de quatro anos. Mais do que o retorno financeiro, sinto uma realização pessoal enorme, porque eu amo empreender e ver meus clientes satisfeitos”, comenta Renata, empreendedora da Vendah desde outubro de 2021.

“A aceitação é muito boa e os produtos são de ótima qualidade. Eu procuro oferecer um pós-venda diferenciado para fidelizar, porque a atratividade dos produtos é grande, mas o meu contato após a compra faz toda a diferença. Isso cria confiança e gera recompra”, diz.

Modelo de negócio

A partir de agora, pode revender Vendah qualquer pessoa que more nas cidades de:

São Paulo,

Americana,

Campinas,

Hortolândia,

Indaiatuba,

Itatiba,

Nova Odessa,

Osasco,

Paulínia,

Santa Bárbara d’Oeste,

Sumaré,

Valinhos

e Vinhedo.

Basta se cadastrar no site e baixar o aplicativo na Play Store. Assim que a conta for validada, a pessoa já pode começar a vender – sem tirar nem um real do bolso nem qualquer outra exigência, como pedido mínimo, por exemplo.

O sucesso reflete uma tendência do mercado brasileiro e de países em desenvolvimento. Segundo o IBGE, o contingente de trabalhadores por conta própria cresceu e é notado como o maior desde o início da série histórica da pesquisa, com 25,5 milhões de pessoas nesta categoria.

“Uma parcela significativa dessas pessoas são estudantes, que precisam complementar renda, mães que precisam de mais tempo em casa e trabalhadoras que vêem uma oportunidade de capitalizar enquanto estão no intervalo de suas atividades periódicas”, detalha Luis Felipe Franco, cofundador e CEO da Vendah.

Sobre a Vendah

A Vendah é uma startup de social commerce que, por meio de um aplicativo de revenda de produtos, garante renda extra a empreendedoras, com entregas inclusive em regiões com restrições de CEP.

Algumas das vantagens do modelo de negócio, para o revendedor, é não precisar de investimento inicial para começar a vender, receber o pagamento da comissão em dois dias úteis, frete grátis para sua casa e não precisar fazer estoque.

Para o mercado, a Vendah oferece acesso a produtos diversificados a uma população ainda sem o hábito de compras na internet, além de garantir a entrega em regiões nas quais os Correios ou transportadoras não atuam.

Fundada em maio de 2021 por Ilana Nasser (ex- Endeavor), Luis Felipe Franco (ex- Endeavor), Marcelo Canovas (ex-Liv Up) e Pedro Pedruzzi (ex-Amazon), a Vendah já tem mais de mil empreendedores ativos.

