Dulce Maria desabafa após contas oficiais do RBD ignorarem tributo da cantora ao grupo

13/06/2022 | 10:11



Como você já leu aqui no ESTRELANDO, o final de semana foi de muita alegria para os fãs de Rebelde! Anahí voltou aos palcos depois de 11 anos, e Dulce Maria não ficou para trás, a cantora também realizou o primeiro show da turnê 2000s Pop Tour, e caracterizada como Roberta ela cantou vários hinos do RBD. Com o terninho parecido com o uniforme da Elite Way School e as mechas vermelhas, Dulce entoou hits como por Besarte, Aun Hay Algo, Tras de Mi e Solo Quédate en Silencio com os fãs, porém os administradores das contas do grupo não se manifestaram na web e Dulce não ficou nada feliz com isso:

Uma lástima que eu não saiba quem cuida das redes do RBD. Mas seria bonito se eles se juntassem a esta grande homenagem que fizemos a toda a geração Rebelde e dos anos 2000. Enfim, obrigado às mais de 25 mil pessoas que recordaram e cantaram conosco.

Que situação, né? Mas o marido da atriz, Paco Álvarez colocou mais lenha na fogueira comentando no tweet da esposa:

Esse community manager não deve ter ideia do grupo, nem o que eles representam! Está dormindo!

E parece que toda a comoção surtiu efeito, na madrugada do último domingo, dia 12, o Instagram e Twitter do grupo divulgaram vídeos das apresentações maravilhosas da Dulce Maria, um deles com a legenda:

Nossa querida Dulce Maria quebrando tudo no palco da 2000s Pop Tour com hinos do RBD.