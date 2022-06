Após não ser convidada para casamento, mãe de Britney Spears quebra silêncio e manda recado para filha

13/06/2022 | 10:11



Quebrou o silêncio! Lynne Spears, mãe de Britney Spears, surpreendeu ao comentar uma publicação do casamento da filha nas redes sociais após não ser convidada para a cerimônia. A cantora oficializou a união com Sam Asghari no último dia 9 de junho, em sua casa em Los Angeles.

Na publicação, Lynne falou o que sentiu ao ver as fotos da filha e falou o quanto está feliz com o acontecimento:

Você parece radiante e muito feliz! O seu casamento é o casamento dos sonhos! E ter acontecido na sua casa torna ainda mais emocionante e especial. Estou muuuuito feliz por você! Eu te amo!, escreveu ela.

Vale pontuar que o casório de Britney foi super intimista e só reuniu 60 pessoas. A cantora optou por não convidar os seus pais e nem a irmã. O único familiar convidado por Britney para a cerimônia teria sido o irmão, Bryan Spears, mas ele não foi à festa.